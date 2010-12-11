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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۸

گردهمایی مدیران امور اراضی استانهای کشور در گرگان برگزار شد

گردهمایی مدیران امور اراضی استانهای کشور در گرگان برگزار شد

گرگان - خبرگزاری مهر: گردهمایی مدیران امور اراضی جهادکشاورزی 11 استان کشور در محل باشگاه فرهنگیان گرگان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان صبح شنبه در این گردهمایی گفت: امو اراضی به عنوان یکی از نهادهای تأثیر گذار در روند توسعه استان از طریق اعمال مدیریت در اجرای قوانین و مقررات بر زمینهای کشاورزی است.

رمضانعلی جعفری افزود: به لحاظ وضعیت خاص بخش قابل توجهی از اراضی استان در نتیجه اقدامات عوامل اداری و قضایی رژیم سابق به تملک شاه معدوم و بنیاد املاک پهلوی ثبت شده بود به نحوی که اداراتی خاص تحت عناوین املاک اختصاصی شاه و بنیاد املاک پهلوی استناد مالکیت هزاران هکتار زمینهای کشاورزی و حتی عرصه های جنگی و مرتعی را بنام خاندان پهلوی تصرف کرده بودند.
 
وی اظهار داشت: خوشبختانه همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تشکیل شورای انقلاب اسلامی این اراضی مصادره شد و اسناد مالکیت اینگونه زمینها توسط هیات رسیدگی موضوع لایحه قانونی فوق که به هیئت پنج نفره مشهور است ابطال شد و رتق این اراضی از جمله دفع تصرف اراضی ازید غاصبان خارج و تحویل موقت آن به شوراهای روستایی و کارگران بخش کشاورزی انجام شد.
 
جعفری خاطرنشان کرد: عرصه های وسیع اراضی کشاورزی و باغات استان به مشابه نعمت و موهبت دیر پای الهی در سطح جغرافیایی طبیعی گلستان با اقلیم های متفاوت در فصول مختلف و عوامل انسانی متشکل از تمامی اقوام ایرانی به مانند ایرانی کوچک در دل ایران بزرگ در سطح جغرافیای کشور از عوامل و عناصری هستند که موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشاورزی در بحث توسعه و تأمین امنیت غذایی کشور تلقی شده است.
کد مطلب 1207932

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