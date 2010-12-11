گردهمایی مدیران امور اراضی استانهای کشور در گرگان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان صبح شنبه در این گردهمایی گفت: امو اراضی به عنوان یکی از نهادهای تأثیر گذار در روند توسعه استان از طریق اعمال مدیریت در اجرای قوانین و مقررات بر زمینهای کشاورزی است.

رمضانعلی جعفری افزود: به لحاظ وضعیت خاص بخش قابل توجهی از اراضی استان در نتیجه اقدامات عوامل اداری و قضایی رژیم سابق به تملک شاه معدوم و بنیاد املاک پهلوی ثبت شده بود به نحوی که اداراتی خاص تحت عناوین املاک اختصاصی شاه و بنیاد املاک پهلوی استناد مالکیت هزاران هکتار زمینهای کشاورزی و حتی عرصه های جنگی و مرتعی را بنام خاندان پهلوی تصرف کرده بودند.



وی اظهار داشت: خوشبختانه همزمان با پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و تشکیل شورای انقلاب اسلامی این اراضی مصادره شد و اسناد مالکیت اینگونه زمینها توسط هیات رسیدگی موضوع لایحه قانونی فوق که به هیئت پنج نفره مشهور است ابطال شد و رتق این اراضی از جمله دفع تصرف اراضی ازید غاصبان خارج و تحویل موقت آن به شوراهای روستایی و کارگران بخش کشاورزی انجام شد.



جعفری خاطرنشان کرد: عرصه های وسیع اراضی کشاورزی و باغات استان به مشابه نعمت و موهبت دیر پای الهی در سطح جغرافیایی طبیعی گلستان با اقلیم های متفاوت در فصول مختلف و عوامل انسانی متشکل از تمامی اقوام ایرانی به مانند ایرانی کوچک در دل ایران بزرگ در سطح جغرافیای کشور از عوامل و عناصری هستند که موجبات رشد و شکوفایی اقتصاد کشاورزی در بحث توسعه و تأمین امنیت غذایی کشور تلقی شده است.