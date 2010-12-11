تعریف جامعتین از اصولگرایی بزودی تکمیل و ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه که به امضای آیت الله محمد رضا مهدوی کنی و آیت الله محمد یزدی رسیده است به این شرح است :

بسم الله الرحمن الرحیم ، قال الله الحکیم : وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّهِ جَمیعًا وَ لا تَفَرَّقُوا ... ( آل عمران / 103) وَ أَطیعُوا اللّهَ وَ رَسُولَهُ وَ لا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَ تَذْهَبَ ریحُکُمْ وَ اصْبِرُوا إِنَّ اللّهَ مَعَ الصّابِرینَ ( انفال / 46 ) با تسلیت ایام شهادت حضرت ابا عبدالله الحسین (علیه السلام) و فرزندان و اصحاب با وفایش و آرزوی پیروی از فرهنگ و مکتب امام حسین (علیه السلام) در همه عرصه های زندگی.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در سالیان گذشته اصطلاح اصولگرایی را وارد حوزه‌ی ادبیات کشور کردند در شرائطی که فضای سیاسی و فرهنگی جامعه از اندیشه‌های آلوده التقاطی تیره و تار شده بود.



واژه اصولگرایی و تبیین آن توسط معظم له نسیم نوید بخش و روشنگری بود که مرزهای فکری و سیاسی جامعه را شفاف و جدا کرد و جریان مبارکی را در جامعه آورد که مورد استقبال گسترده‌ی ملت هوشمند ما واقع شد و در مناسبتهای مختلف آنرا مورد تأیید قرار داد.



امروز نظام اسلامی و کشور و ملت عزیز ما که از یکطرف با تهدید و تحمیل‌های مستکبرانه و تحریم‌های ظالمانه و از طرف دیگر با توطئه و فتنه‌های داخلی روبرو است و حوادث عبرت آموز سال گذشته را پشت سر گذاشته است، مصمم است به پیروی از پیشوای هوشمند و رشید خود با استواری و با تمام توان از ارزشهای الهی و جوشیده از خون شهیدانش پاسداری کند و روزنه های امید را به روی شیاطین خارجی و فتنه گران داخلی مسدود نماید.



جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز که از تشکل‌های روحانی مورد تأیید امام و رهبری بوده و می‌باشند و در شرائط سخت گذشته بوظائف دینی و انقلابی خود و به نمایندگی از طرف اکثریت روحانیت معظم کشور عمل کرده‌اند خود را متعهد می‌دانند تا بر اساس تکلیف شرعی و رسالت ملی و انقلابی وظیفه‌ی خود را همانند گذشته انجام داده و با تقویت و استمرار اصول ارزشی و ماندگار نظام اسلامی خط اصیل و ناب اصولگرایی را پاس دارند.



بدین منظور از ابتدای سالجاری به تشکیل کمیته مشترکی همت گماشته و در جلسات متعدد به بررسی موقعیت، شناخت آسیب‌ها و فرصت‌ها پرداختند که در زیر به اهم آنها اشاره می‌کنیم:



1- روحانیت شیعی با سابقه‌ای بیش از هزار سال، در جریانات مختلف فرهنگی و سیاسی پیشتاز بوده است و با اعتمادی که مردم مسلمان به این قشر ارجمند داشته‌اند کارهای بزرگی را انجام داده که در تاریخ معاصر، انقلاب بزرگ اسلامی ایران نمونه‌ای از این اقدام است.



2- روحانیت نه بعنوان یک حزب و یا گروه سیاسی، بلکه بعنوان یک جریان مستقل اسلامی و دینی متعلق به همه کسانی است که اسلام را از بن دندان و با همه‌ وجود پذیرفته‌اند. از همین منظر به همه‌ دلدادگان به آرمانهای اسلام و انقلاب، فعالان و دلسوزان عرصه سیاست بویژه خواص بصیر توصیه می‌کنیم بر محور اصولی که رهبر فرزانه انقلاب ترسیم فرموده‌اند گردآیند.



3- هدف نهائی و اصلی وفاداران به انقلاب اسلامی، تحقق آرمانها و اهداف والای اسلامی است، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت با تأکید بر این اصل و با اذعان به این امر که اصولگرایی یعنی پاسداری از اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه و آله)، اقدام به تعریفی جامع از اصولگرائی بر مبنای آموزه‌های دینی و رهنمودهای مقام معظم رهبری نموده که با نظر خواهی از دیگر صاحبنظران و تکمیل آن، بزودی آن را اعلام می‌نمایند.



4- وحدت کلیه نیروهای مؤمن و معتقد به نظام اسلامی بویژه خواص بصیر، ضروری ترین نیاز امروز جامعه‌ ما است و تلاش صادقانه همه فعالان و دلسوزان برای حفاظت از این امر اساسی و مهم، اصلی ترین وظیفه‌ اصولگرایانه است.



5- دشمنان انقلاب و مردم مسلمان ایران پیوسته در پی ایجاد اختلاف، بدبینی و فتنه انگیزی بین قاطبه مردم، مردم و نخبگان، مردم و حاکمیت و نظام بوده‌اند، جامعه مدرسین و جامعه روحانیت در ادامه تلاشهای خود برای مقابله با این فتنه‌ها و ایجاد تقویت وحدت، با تشکیل کمیته فوق به فعالیت‌های خود سرعت بخشیده و از راههای مختلف برای تحقق این اصل برجسته اسلامی تلاش می‌نمایند.



6- خوشبختانه طی هفته‌های اخیر و بدنبال تأکیدات مکرر رهبری معظم، اقدامات و نشست‌های مختلفی در راستای همگرایی بیشتر و وحدت بین نیروهای متعهد صورت گرفته که بدینوسیله ضمن تقدیر و سپاس، بر ادامه این نشستها و پیگیری و برداشتن گامهای عملی مؤثر تأکید می‌نماییم.



7- در راستای اهداف فوق، روز گذشته از جمعی از فعالان و چهره‌های برجسته‌ اصولگرا دعوت بعمل آمد و ضمن تشریح و تبیین مواضع خود و استماع دیدگاهها و نظرات آنان، به لطف خداوند شاهد مواضع هوشمندانه، متعهدانه و دلسوزانه آنان بودیم که در ادامه مقرر شد تا در این راستا تشریک مساعی بیشتری صورت گرفته و نشستها و اقدامات وسیعتری انجام پذیرد.



8- خوشبختانه و با عنایت خداوند از آن هنگام که مردم اداره‌ امور کشور را به جریان اصولگرا سپردند نمایندگان این جریان در عرصه‌های مختلف، خدمات ارزشمندی را به ویژه به مردم نقاط محروم ارائه داده‌اند و همچنین در سطح بین المللی با قدرت و شهامت از اصول و ارزشهای اسلامی دفاع کرده‌اند که همه این خدمات به تقویبت اصولگرایی در حوزه افکار عمومی انجامیده است. جامعه مدرسین و جامعه روحانیت از همه اصولگرایان خدوم با قاطعیت حمایت می‌کنند.



در پایان با درود به روح بلند حضرت سید الشهداء (علیه السلام) و شهدای عظیم الشأن از صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه) و آرزوی عزت و عظمت نظام اسلامی و حاکمیت کامل ارزشهای الهی و سلامت و توفیقات بیشتر رهبری معظم انقلاب اسلامی و ملت شریف ایران از خداوند منان فرج هر چه سریعتر حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنا فداه را مسئلت می نمائیم.

