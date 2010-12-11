۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

610 هزار هکتار اراضی گلستان قابلیت کشت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی گلستان اعلام کرد: 610 هزار هکتار از اراضی استان قابلیت کشت محصولات کشاورزی و باغی را داراست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله محتشمی صبح شنبه در حاشیه نشست این مدیریت افزود: استان گلستان متشکل از 13 شهرستان با مساحت 20 هزار و 437 کیلومتر مربع  است و حدود 610 هزار هکتار آن جزء عرصه کشاورزی و باغی است.

وی اظهار داشت: مدیریت امور اراضی با ابواب جمعی مستقر در ستاد و شهرستانها با تسلط و کارآمدی موثر که وصل سه دهه تجارب تاریخی و ارتقاء علمی و کاربردی امور اجرایی است مخلصانه مشغول خدمت به اقشار مختلف جامعه از جمله کشاورزان است.

وی خاطرنشان کرد: ارتباط تخصصی مدیریتهای امور اراضی با سازمان امور اراضی مرکز ایجاب می کند که سیاستگذاری و برنامه ریزی و خط مش های اساسی مرتبط با اراضی غیرشهری در حوزه فعالیت وزارت جهادکشاورزی در مجموعه اقدامات و عوامل عملکردی برنامه تکلیفی سالانه رعایت شود.
 
محتشمی بیان داشت: مدیریت امور اراضی استان گلستان طی چهار سال اخیر بصورت متوالی ممتاز شناخته شده است.
