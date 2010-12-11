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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۳۲

طی نامه ای مطرح شد؛

انتقاد شدید خزاعی از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در پی ترور اساتید ایرانی

انتقاد شدید خزاعی از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در پی ترور اساتید ایرانی

سفیر و نماینده دایم ایران نزد سازمان ملل طی نامه انتقادی و شدید اللحن به دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت این سازمان از موضع انفعالی آنان در مورد محکومیت ترور دانشمندان ایرانی و در خواست اقدامات متناسب با مسئولیت آنها انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به بان کی مون دبیرکل و روسای مجمع عمومی و شورای امنیت این سازمان ، اقدام تروریستی ، غیر انسانی و جنایتکارانه  در به شهادت رساندن دانشمندان کشورمان را محکوم کرد .

محمد خزاعی در این نامه حمله تروریستی اخیر علیه دو تن از دانشمندان برجسته ایران  مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی و شهادت دکتر شهریاری را مورد توجه قرار داده وافزوده است :این اولین بارنیست که به دانشمندان متخصص در امور برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان حمله گردید، سال گذشته نیز دانشمند دیگر ایرانی مسعود علیمحمدی ترور شد .

نماینده دائم کشورمان در نامه خود تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد این سازمان در چارچوب مسئولیتهای خود اینگونه اقدامات تروریستی را محکوم نموده و زمینه گامهای موثر برای حذف تروریسم در همه اشکال آن فراهم نماید.

محمد خزاعی درادامه نامه خود اضافه کرد : اگرچه  دستهای مشخص وحلقه های صهیونیستی اینگونه اقدامات تروریستی را در چارچوب اختلال و محروم ساختن ایران از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای انجام می دهند. با این حال این اقدامات و فشارهای سیاسی و اقتصادی نمی تواند ملت ایران را از کسب و حفظ حقوق فعالیتهای  هسته ای خود منصرف کند .
 
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در  خصوص حقوق مسلم فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود مصالحه نخواهد کرد.

سفیر و نماینده دائم کشورمان درپایان این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شود.
کد مطلب 1207947

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