انتقاد شدید خزاعی از دبیرکل سازمان ملل و شورای امنیت در پی ترور اساتید ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد خزاعی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد طی نامه ای خطاب به بان کی مون دبیرکل و روسای مجمع عمومی و شورای امنیت این سازمان ، اقدام تروریستی ، غیر انسانی و جنایتکارانه در به شهادت رساندن دانشمندان کشورمان را محکوم کرد .



محمد خزاعی در این نامه حمله تروریستی اخیر علیه دو تن از دانشمندان برجسته ایران مجید شهریاری و فریدون عباسی دوانی و شهادت دکتر شهریاری را مورد توجه قرار داده وافزوده است :این اولین بارنیست که به دانشمندان متخصص در امور برنامه صلح آمیز هسته ای کشورمان حمله گردید، سال گذشته نیز دانشمند دیگر ایرانی مسعود علیمحمدی ترور شد .



نماینده دائم کشورمان در نامه خود تصریح کرد : جمهوری اسلامی ایران انتظار دارد این سازمان در چارچوب مسئولیتهای خود اینگونه اقدامات تروریستی را محکوم نموده و زمینه گامهای موثر برای حذف تروریسم در همه اشکال آن فراهم نماید.



محمد خزاعی درادامه نامه خود اضافه کرد : اگرچه دستهای مشخص وحلقه های صهیونیستی اینگونه اقدامات تروریستی را در چارچوب اختلال و محروم ساختن ایران از فعالیتهای صلح آمیز هسته ای انجام می دهند. با این حال این اقدامات و فشارهای سیاسی و اقتصادی نمی تواند ملت ایران را از کسب و حفظ حقوق فعالیتهای هسته ای خود منصرف کند .

وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در خصوص حقوق مسلم فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود مصالحه نخواهد کرد.



سفیر و نماینده دائم کشورمان درپایان این نامه از دبیرکل سازمان ملل متحد خواسته است تا این نامه به عنوان سند شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شود.