افزایش 44 درصدی کشف شیشه/ کشف 80 درصد مخدرها در 8 استان

سردار حمیدرضا حسین آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیش از 80 درصد کشفیات مواد مخدر کشور در هشت استان مرزی سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، کرمان، هرمزگان، فارس، اصفهان و یزد و 20 درصد آن مربوط به سایر استانهای کشور است.

وی از افزایش کشفیات مواد مخدر صنعتی در کشور خبر داد و تصریح کرد: در طول هشت ماه گذشته 852 کیلوگرم شیشه در سراسر کشور کشف شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 44 درصد افزایش داشته است.

وی تصریح کرد: همچنین با دستگیری 17 هزار و 59 نفر تعداد دستگیریها در حوزه مواد مخدر شیشه نیز بیش از 15 درصد افزایش داشته است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گفت: در طول هشت ماهه سال جاری 89 آشپزخانه تولید مخدر شیشه در کشور متلاشی شده که بیشتر این مکانها در استانهای البرز و تهران بوده است.

وی ادامه داد: تا کنون قانون جامع مبارزه با مواد مخدر ابلاغ نشده که این امر موجب می شود تا معضلات جدی در کشور رخ دهد.

سردار حسین آبادی با اشاره به تولید مواد مخدر صنعتی افزود: بخشی از مواد مخدر صنعتی از خارج کشور وارد شده و بخشی نیز در آشپزخانه های داخلی تولید می شود.