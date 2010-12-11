دومین شب خاطره دفاع مقدس در یاسوج برگزار می شود

مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت حوزه هنری استان کهگیلویه و بویراحمد به خبرنگار مهر در یاسوج گفت: این شب خاطره با هدف ترویج و بسط فرهنگ شهادت طلبی و سیره شهدا و همچنین آشنایی نسل جوان با الگوهای دفاع مقدس برگزار می شود.

سید ناصر حسینی افزود: در این برنامه که عصر فردا یکشنبه در سالن فرهنگ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود، سه تن از ایثارگران دفاع مقدس خاطرات خود را بازگو می کنند.

وی بیان کرد: "سید شکرالله وهابی زاده"، فرمانده گردان حضرت رسول (ص)، "پرویز رضایی" فرمانده مهندسی رزمی و "حسن وکیلی" رزمنده بسیجی به بازگویی خاطرات خود از جبهه های نبرد حق علیه باطل می پردازند.

حسینی اظهار داشت: این دومین شب خاطره ای است که از سوی این دفتر برگزار می شود و پیش از این شب خاطره دفاع مقدس با حضور "مرتضی سرهنگی" مدیر دفتر ادبیات و هنر مقاومت و پایداری حوزه هنری کشور برگزار شد.

این آزاده و جانباز دفاع مقدس بر برگزاری چنین برنامه های در مناطق مختلف استان تاکید کرد و بیان داشت: بیش از 20 سال از دفاع مقدس می گذرد و لازم است ارتباطی بیشتر بین نسل جدید و قهرمانان هشت سال دفاع مقدس ایجاد شود.