تدوین "چشم خدا" شروع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تصویربرداری فیلم تلویزیونی "چشم خدا" به نویسندگی و کارگردانی احسان صادقی که اواسط آبان‌ماه در لوکیشن‌های خیابان‌های بهار، شهرآرا، دربند و... آغاز شده بود به پایان رسید و وارد مراحل فنی شد.

امیرمحمد زند، احسان صادقی، اشکان اشتیاق، حدیث میرامینی، سمانه پاکدل، اسدالله یکتا، خسرو خان محمدی، حسین شهاب، پروین میکده، محمدحسین سیاهپوش و شیرین حاجی‌زاده از بازیگران اصلی این تله فیلم هستند.

"چشم خدا" روایتگر زندگی دو جوان است که با اعمالشان بر زندگی خود و اطرافیانشان تأثیر می‌گذارند. کامبیز (زند) به دلیل علاقمندی به دختری به نام نفیسه در مقابل پدر خود ایستاده است. کاوه (صادقی) به دلیل نگهداری از پدر معلول خود که بازمانده جنگ است به تمام خواسته‌های خود پشت کرده و...

سایر عوامل اصلی پروژه عبارتند از تهیه‌کننده: سیروس صادقی، دستیار اول و برنامه ریز: فرامرز اسمی، منشی صحنه: مونا نخجوان، مدیر تولید: حسن صداقت عکاس: عماد دولتی، مدیر تصویربرداری: رضا شیبانی، دستیار اول تصویر: امین مافی، مرتضی مسلمی، دستیار دوم تصویر: بهزاد فرشباف، دستیار سوم تصویر: علی سمائی، صدابردار: علی گراکوئی.