استخدام در مهمترین پست پرستاری سازمان بهداشت جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر، آگهی استخدام برای این موقعیت شغلی پس از بازنگری برای دومین بار در سال جاری منتشر شده است که در آگهی قبلی نام پرستاری و مامایی از عنوان شغلی حذف شده بود اما با تلاش مسئولان ICN و دیدار با دبیرکل سازمان بهداشت جهانی، نام پرستاری و مامایی به طور مجدد برای این موقعیت شغلی ذکر شده است.

متقاضیان برای دریافت این پست باید علاوه بر دارا بودن مدرک کارشناسی پرستاری یا مامایی، حداقل مدرک کارشناسی ارشد در یکی از رشته های پرستاری، مامایی، آموزشی، سیاستگذاری سلامت، مدیریت، بهداشت عمومی یا سایر زمینه های مرتبط را دارا باشند.

بر اساس این گزارش، برخورداری از تجارب عملی و قدرت تجزیه و تحلیل منابع انسانی، سیاستگذاری سلامت، آشنایی با زبان انگلیسی، حداقل 7 سال سابقه کار در پستهای مدیریت ارشد پرستاری در سازمانهای مرتبط با بهداشت و یک سال سابقه فعالیت در پستهای رهبری و سیاستگذاری در سازمانهای ملی و بین المللی از دیگر شرایط متقاضیان برای احراز این پست است.

آخرین مهلت ارسال رزومه دوم دی ماه 89 است.

پرستاران متقاضی برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس سایت سازمان بهداشت جهانیWWW.WHO.INT مراجعه کنند.