به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا ذاکر اصفهانی شامگاه جمعه در دیدار با اعضای کاروان آسیایی همبستگی با مردم غزه با اشاره به تاریخچه اصفهان و معرفی آثار تاریخی این شهر، چنین حرکتی از همه ادیان برخاسته و در واقع حمایت از مظلومان مربوط به جهان اسلام نیست بلکه امری بشری به شمار می‌رود که تمامی ادیان توحیدی بر آن تاکید می‌کنند.

استاندار اصفهان ادامه داد: برای ریشه‌کنی استکبار جهانی تمامی مردم جهان باید با یکدیگر همبستگی داشته باشند تا در نهایت بتوانند در برابر کشورهای ظالمی چون اسرائیل و امریکا ایستاده و ریشه آنها را نابود نمایند.

وی در ادامه سخنان خود کمک‌های جهان اسلام برای ریشه‌یابی‌های استکبار و ظلم جهانی را موثر دانست و یادآور شد: ایران از جمله کشورهایی است که در راستای جلوگیری از ظلم کشورهای ظالم به کشورهای ضعیف‌تر، گام‌های موثری برای دفاع از مظلومیت برداشته است.

ذاکر اصفهانی در ادامه با اشاره به خلق و خوی استکبار ستیز مردم اصفهان در تمامی دوران تاریخ، خاطر نشان کرد: مردم اصفهان با پیشینه تاریخی درخشان، همواره مردمانی ظلم‌ستیز، خدا ترس و یاری رسان به هم‌نوعان خود بوده‌ که هموار آوازه اصفهان را در کمک به هم‌نوع به گوش جهانیان رسیده است.