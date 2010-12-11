جنگلهای گلستان تشنه باران/ خسارتها اعلام نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در حالی که جنگل های این خطه همچنان میسوزند اما با گذشت بیش از یکماه هنوز مسئولان استان از دادن آماری در زمینه خسارتهای وارده خودداری می کنند.

براساس اعلام هواشناسی، گلستان در هفته جاری شاهد وقوع بارندگی و بارشهای پائیزی خواهد و بود این امر مایه خوشحالی مردم و مدیران استان، بویژه ستاد مدیریت بحران گلستان شده است.

این درحالیست که تغییرات اقلیمی و نیامدن باران در 50 روز گذشته یکی از دلایل اصلی آتش سوزی در جنگلهای شمال کشور است.

به تاکید کارشناسان، تغییرات اقلیمی که در برخی مناطق کشور به خصوص در مناطق شمالی کشور به وجود آمده است یکی از دلایل اصلی آتش سوزی در جنگلها و ادامه آن است.

در حال حاضر حدود 50 روز است که در جنگلهای شمال کشور حتی یک قطره باران هم نیامده است و یک قطره شبنم هم با رسیدن مقداری گرما می تواند موجب آتش سوزی در جنگل شود.

کاهش رطوبت، خشکسالی، عدم بارندگی مناسب، خشک بودن برگ درختان در فصل خزان و عدم بهره برداری از زمین هایی با شیب 60 تا 70 درجه در ارتفاعات دست به دست هم داده تا این آتش سوزی ها که به صورت نقطه ای بوده در استان گلستان رخ دهد.

آتش سوزی جنگلهای گلستان از 26 آبانماه سالجاری آغاز شد و همچنان بصورت نقطه ای در برخی مناطق جنگلی استان ادامه دارد و تاکنون بیش از 80 فقره آتش سوزی در این عرصه ها رخ داده است.

براثر این آتش سوزی ها بخش هایی از جنگل های پارک ملی گلستان، مینودشت، رامیان، علی آبادکتول و بخش کوچکی از جعفرآباد شهرستان گرگان، جنگلهای دهنه زرین گل علی آباد و ... دچار حریق شدند.

خسارتها گزارش نشده است

به رغم اینکه حدود یکماه آتش در جنگلهای گلستان، زبانه می کشد، هنوز آماری درباره خسارتهای احتمالی گزارش نشده است و مسئولان همچنان مدعی هستند، آتش در سطح و برگ سوزی است.



مناطق جنگلی گلستان به پنج منطقه تقسیم شدند که شامل پارک ملی گلستان، جنگلهای مینو دشت، رامیان و آزادشهر، علی آباد، روستای جعفر آباد است و عملیات اطفای حریق در این عرصه ها به صورت نقطه ای درجریان است.

جنگلهای گلستان بخشی از جنگلهای بکر و منحصر بفرد خزری است و با توجه به بروز حوادث مختلف در طول سال، لزوم راه اندازی پایگاه امدادهوایی در آن احساس می شود.



لزوم ایجاد پایگاه امداد هوایی

مسئولان ستاد مدیریت بحران کشور نیز وعده ساخت پایگاه امداد هوایی جنگل استانهای شمالی به مدیریت گلستان را داده اند و تاکید کرد: برای حفاظت از جنگلهای استان یک پایگاه امداد و نجات مجهز به بالگرد در استان تاسیس می شود.

به هر روی، ساخت این پایگاه در گلستان نسبت به دیگر استانها که از سابقه و قدمت بیشتری برخورداند، بیشتر احساس می شود و به دلیل پوشش جنگلی استان، وضعیت حساس منطقه، مسائل آتش سوزی، ساخت پایگاه امداد هوایی جنگلی در استان الزامی است.