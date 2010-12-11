نارضایتی واشنگتن از تل آویو در روند مذاکرات سازش

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الحیات به نقل از منابع دیپلماتیک غربی در رام الله نوشت: آمریکا از مواضع اخیر اسرائیل در روند از سرگیری مذاکرات نارضایتی شدیدی دارد.

بر این اساس، تقاضاها و باج خواهی های مطرح شده از سوی تل آویو در روند مذاکرات به ویژه در زمینه شهرک سازیها با نارضایتی شدید واشنگتن مواجه شده است.

این منابع تاکید می کنند که واشنگتن هم اکنون تصمیم گرفته است با برقراری تماس هایی با دو طرف مذاکرات سازش، مسئله ترسیم مرزها را به جلو ببرد.

در همین راستا یک مقام فلسطینی بلندپایه به الحیات گفت: طرف فلسطینی از دولت آمریکا تقاضا کرده در راستای تعیین مرزهای 1967 به عنوان مرزهای مشترک فلسطین با اسرائیل فعالیت کند.

وی تاکید کرد: طرف آمریکایی در برهه اخیر در حالی از مواضع طرف فلسطینی ابراز رضایت داشته که در مقابل از موضع اسرائیل که از سرگیری مذاکرات را به شکست کشانده ناراحت بوده است.