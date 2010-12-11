به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازی های پاراآسیایی از روز یکشنبه 21 آذر ماه در گوانگجوی چین آغاز و روز 28 آذر ماه به پایان خواهد رسید. شهردار گوانگجو در خصوص این بازی های اظهار داشت: میزبانی بازی های آسیایی و نیز پاراآسیایی، هدف ماست و این چیزی است که مردم آسیا از چین انتظار دارند. بازی های آسیایی یک موفقیت بزرگ بود و ما اکنون آماده ایم تا میزبانی خوبی از بازی های پاراآسیایی به عمل آوریم. من قول می دهم این رقابت ها هم به همان اندازه تماشایی و موفق باشند.

بر پایه گزارش سایت بازی ها، این رقابت ها در 19 رشته ورزشی و با حضور 5500 ورزشکار از 45 کشور جهان به مدت یک هفته در گوانگجو برگزار خواهد شد.