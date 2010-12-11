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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۹:۴۲

بازی های پاراآسیایی گوانگجو/

شهردار گوانگجو: بازی‌های آسیایی و پارآسیایی دوقلو هستند

شهردار گوانگجو: بازی‌های آسیایی و پارآسیایی دوقلو هستند

"وان جینگلیانگ" گفت بازی های آسیایی و پاراآسیایی به سان دو قلوهایی هستند که هر دو برای ما از اهمیت بالایی برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نخستین دوره بازی های پاراآسیایی از روز یکشنبه 21 آذر ماه در گوانگجوی چین آغاز و روز 28 آذر ماه به پایان خواهد رسید. شهردار گوانگجو در خصوص این بازی های اظهار داشت: میزبانی بازی های آسیایی و نیز پاراآسیایی، هدف ماست و این چیزی است که مردم آسیا از چین انتظار دارند. بازی های آسیایی یک موفقیت بزرگ بود و ما اکنون آماده ایم تا میزبانی خوبی از بازی های پاراآسیایی به عمل آوریم. من قول می دهم این رقابت ها هم به همان اندازه تماشایی و موفق باشند.

بر پایه گزارش سایت بازی ها، این رقابت ها در 19 رشته ورزشی و با حضور 5500 ورزشکار از 45 کشور جهان به مدت یک هفته در گوانگجو برگزار خواهد شد.

کد مطلب 1207967

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