اسامی برترین دانشگاههای جهان اسلام از نظر میانگین استناد به مقالات علمی

محمد علی زلفی گل در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: معیار قضاوت تولید علم هر دانشگاه، نسبت تعداد مقالات چاپ شده به تعداد اعضای هیئت علمی آن دانشگاه است. اگر این شاخص را رعایت کنیم رتبه بندی دانشگاههای ایران فرق خواهد کرد و در آن صورت دانشگاههایی که به عنوان تولید کننده اصلی علم کشور مطرح هستند از نظر بهره وری جایگاهشان تغییر خواهد کرد.

رئیس دانشگاه بوعلی همدان خاطرنشان کرد: هر چند تعداد مقالات دانشگاه تهران بیشتر از دانشگاه بوعلی یا رازی کرمانشاه است اما دانشگاه تهران دو هزار عضو هیئت علمی و دانشگاه بوعلی 380 عضو هیئت علمی دارد. وقتی نسبت تعداد مقالات علمی به تعداد عضو هیئت علمی در این دو دانشگاه را مقایسه کنیم نسبتی که برای بوعلی به دست می آید بیشتر از دانشگاه تهران می شود.

وی همچنین دانشگاههای بوعلی همدان و رازی کرمانشاه را برترین دانشگاههای جهان اسلام از نظر میانگین تعداد رفرنس به هر مقاله علمی تولید شده این دو دانشگاه خواند.