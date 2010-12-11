2 میلیارد ریال برای تجهیز ایستگاه تحقیقات فندق گیلان تصویب شد

محمود بهمنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در مرحله اول یک میلیارد ریال تخصیص یافته و همینک جاده سازی، دیوارکشی و ساخت مخزن ذخیره آب در حال اجراست.

وی عنوان کرد: تجهیز و تکمیل ایستگاه تحقیقات فندق اشکورات رودسر در راستای مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان گیلان انجام می شود.

رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گیلان گفت: ایستگاه تحقیقات اشکورات که از برکات دور اول سفر ریاست جمهوری و هیئت دولت شکل گرفت در اسفند ماه سال گذشته با حضور معاون وزیر و ریاست سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی و دیگر مسئولان ملی و استانی بطور رسمی افتتاح شد.

وی خاطر نشان کرد: این ایستگاه در حال حاضر با حمایتهای مدیران استانی و سازمان تات مراحل پیشرفت عملیات اجرایی را با سرعت طی می کند.

بهمنی در ادامه گفت: راه اندازی سایت اداری ایستگاه تحقیقات فندق در شهرستان رودسر با مساعدت و تحویل یک واحد ساختمان از سوی سازمان جهاد کشاورزی گیلان، راه اندازی ساختمان (پایگاه) تحقیقات فندق در روستای زیاز در منطقه اشکورات رودسر با همکاری فرمانداری رودسر، تملک عرصه 20 هکتاری در منطقه اشکورات با هماهنگی اداره کل منابع طبیعی گیلان از جمله اقدامات انجام شده است.