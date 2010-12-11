خودکفایی در تولید برنج عملیاتی می شود

بیژن جهان پناه درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تولید شش تن برنج در هر هکتار افزود: هم اکنون از هر هکتار شالیزار در گیلان چهار تن برنج برداشت می شود.

وی با بیان اینکه می توان در تولید این محصول به خودکفایی رسید، عنوان کرد: با اجرای طرح انتقال یافته های تحقیقاتی و با ترویج روشهای نوین ارتقای میانگین تولید به کشاورزان نمونه، می توان تولید برنج در هر هکتار را بین 30 تا 50 درصد افزایش داد و به شش تن در هر هکتار رساند.

مدیر کل ترویج وزارت جهاد کشاورزی گفت: در اجرای آزمایشی طرح ارتقای میانگین، پارسال یک نوع بذر جدید با طعم و عطر بومی بین 90 کشاورز نمونه استان توزیع و از هر هکتار هشت تا 10 تن برنج برداشت شد.

وی خاطر نشان کرد: اسفند ماه امسال این بذر بین سه هزار شالیکار گیلانی توزیع می شود که با افزایش کشت این نوع بذر در شالیزارها می توان در زمینه تولید برنج به خودکفایی رسید.

جهان پناه ادامه داد: تولید برنج سالانه در کشور دو میلیون و 200 هزار تن است که گیلان حدود 35 درصد آن معادل 730 هزار تن را در سال تولید می کند.