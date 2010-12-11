به گزارش خبرگزاری مهر، رضا توفیقی در حاشیه مراسم افتتاح نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس در جمع بازرگانان افزود: این نمایشگاه یکی از نمایشگاههای اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در بلاروس است که با مجوز سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران و حمایتهای وزارت بازرگانی در کشورهای هدف برگزار میشود.
وی اظهار داشت: بلاروس یکی از کشورهای مهم هدف توسعه روابط تجاری با ایران است که با توجه به ظرفیتهای قابل توجهی که در این کشور وجود دارد میتواند در آینده به یکی از شرکای تجاری تبدیل شود.
توفیقی ادامه داد: روابط سیاسی خوبی بین دو کشور وجود دارد و رؤسای جمهور دو کشور دستیابی به اهداف بلند مدت را مدنظر دارند.
وی اضافه کرد: در بخش اقتصادی آگاهی کمتجار و صنعتگران و تولیدکنندگان دو کشور از ظرفیتهای طرف مقابل موجب شده است که از این ظرفیت کمتر استفاده شود.
معاون بازاریابی و تنظیم روابط سازمان توسعه تجارت جمهوری اسلامی ایران بیان داشت: از ابزارهای ترویجی متنوعی در حوزه تجارت خارجی برای جبران این عقبماندگی استفاده میشود.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به زیرساختهای حقوقی مناسب نظیر اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی و موافقتنامههای اقتصادی و تجاری قابل توجه امیدواریم که این ابزارهای ترویجی بتواند ظرفیتهای تجارت دو کشور را پیش از گذشته فعال کند.
توفیقی تصریح کرد: مبادله هیئت اقتصادی و تجاری بین دو کشور، تشکیل شورای مشترک بازرگانان، برگزاری نمایشگاههای تخصصی، استفاده از ابزارهای اطلاعرسانی و تحقیقات بازاریابی در دستور کار سازمان توسعه تجارت برای توسعه روابط تجاری با جمهوری بلاروس قرار دارد.
وی گفت: همزمان با برگزاری نمایشگاه، سفر وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران به بلاروس، افتتاح نمایشگاه توسط وزیر بازرگانی و دیدار با همتای بلاروسی گام مؤثری برای توسعه روابط تلقی میشود.
توفیقی افزود: نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران با محوریت سازمان بازرگانی مازندران و همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان مازندران در فضایی به وسعت حدود هزار و 700 مترمربع و با حضور 76 شرکت ایرانی در زمینههای صنایع غذایی، خوردو، سنگهای ساختمانی، فناروی نوین و خدمات فنی و مهندسی یکی از بزرگترین نمایشگاههای برگزار شده ایران در بازارهای هدفت قلمداد می شود.
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