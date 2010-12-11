کمک نظامی آمریکا به رژیم صهیونیستی به 3 میلیارد دلار افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، مجلس نمایندگان آمریکا افزایش چشمگیر کمک نظامی به رژیم صهیونیستی را تایید کرد و بدین ترتیب میزان این کمک ها در سال 2011 به 3 میلیارد دلار خواهد رسید.

همچنین آمریکا کمک 205 میلیون دلاری را برای ارتقای سیستم موشک میان برد رژیم صهیونیستی اختصاص داده است.

در همین حال سناتور "استیو رودمن" گفت: افزایش کمک نظامی به اسرائیل حاوی پیامی آشکار برای دشمنان ایالات متحده و همیپمان ما است، اما این تصمیم درست زمانی گرفته شده که آمریکا به دلیل ناتوانی در متقاعد کردن اسرائیل برای تمدید توقف شهرک سازی به شکست در مذاکرات سازش اعتراف می کند.

شایان ذکر است که مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان به علت اصرار این رژیم به ادامه شهرک سازی متوقف شده است و در این بین سردمداران کاخ سفید به سران صهیونیستی در قبال مسئله فلسطین تضمین های امنیتی و سیاسی ارائه داده اند.