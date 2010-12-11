قانون الکترونیکی شدن خدمات دولتی در مهلت مقرر اجرا نشد

مصطفی پور محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تا کنون اصل 44 قانون اساسی به درستی اجرا نشده گفت: چندین بار به دولت نامه نوشته ام که چرا با وجود ابلاغ قانون اصل 44 همراه با جدول زمانبندی آن هنوز این قانون به درستی اجرا نشده است.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی برای اجرای قوانین برای دولت تعیین وقت می کند و ما هم در چارچوب قانون پس از اتمام زمان تعیین شده از دولت می خواهیم پاسخگو باشد که این پیگیریها در بسیاری از مواد آزار دهنده شده است در حالی که مجلس می تواند در زمان تعیین شده برای اجرای قوانین کارشناسی تر عمل کرده و دولت هم اگر نمی تواند در آن زمان تعیین شده قانون را اجرا کند به مجلس اعلام کند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: به عنوان نمونه در قانون الکترونیکی شدن خدمات دولتی نسبت به زمان تعیین شده بسیار عقب هستیم.

پورمحمدی گفت: قرار بوده بر اساس قانون تمامی معاملات دولتی، مزایده ها و مناقصه ها از تیرماه 1386 از طریق سایتی زیر نظر معاونت نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شود در حالی که کمتر 30 درصد این قانون اجرائی شده است.



وی تاکید کرد: خود سازمان بازرسی کل کشور چون ملزم به کنترل مناقصه و مزایده های دولتی است سایتی را بدین منظور طراحی کرده که بزودی اعلام می شود.

پور محمدی افزود: پس از طراحی این سایت، لینکی را برای معاونت راهبردی ریاست جمهوری ایجاد می کنیم و پس از آن به هیچ عنوان معاملات را به صورت کتبی قبول نمی کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: در سال گذشته از 50 هزار مورد حدود 31 هزار مورد مزایده و مناقصه به سازمان ارائه شد که حدود 12 هزار معاملات را به صورت مستقیم نظارت کردیم و تعداد یکهزار و 500 مورد نیز لغو و تجدید مناقصه و مزایده شد.

پورمحمدی خطاب به مسئولان گفت: مسئولان نباید از رسانه و مطبوعات و نقد هراس داشته باشند و از نظارت، بازرسی و انتقاد بترسند. هر کس از سازمان بازرسی و شخص بنده انتقاد دارد یا چالشی را مشاهده می کند می تواند در رسانه ها و روزنامه ها با تیراژ بالا اعلام و منتشر کنند زیرا از نقد علنی نمی ترسم.