به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلیاکبر طاهایی در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم بلاروس با بیان اینکه مازندران رتبه اول ورود گردشگر را در کشور دارد، اظهار داشت: تعلق خاطر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و قابلیتهای مازندران موجب تسریع در برپایی این نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در این کشور شده است.
وی تصریح کرد: شناسایی بازار و آشنایی با شرایط سرمایهگذاری در کشورهای CIS یکی از عوامل مهم در مبادلات کالا برای تجار ایرانی است.
طاهایی با بیان اینکه به اندازه کافی فرصتسوزی شده است، بیان داشت: تجار باید با تقویت بازارهای داخلی، نیازهای بازارهای خارجی تشریح و به روند تحولات اقتصادی در منطقه توجه داشته باشند.
وی ادامه داد: آشنایی با مقررات و مشاوران حقوقی عالی میتواند به حضور چشمگیر تجار ایرانی در بلاروس کمک کند.
استاندار مازندران گفت: به دستور رئیس جمهور باید شرایط سرمایهگذاری را در بلاروس فراهم و افقهای جدید اقتصادی برای برپایی و توسعه مناسبات ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد: سرمایهگذاران باید طوری برنامهریزی کنند که حضوری بلند مدت در بلاروس داشته باشند.
طاهایی تصریح کرد: قانونگرایی و همت مضاعف را پشتوانهای برای توسعه تجارت و پویایی بازار در بلاروس قرار دهیم.
وی به دانشگاههای مطرح بلاروس که دارای استانداردهای مناسب است، اشاره کرد و گفت: زیرساخت اصلی این کشور نیروی انسانی توانمند است که حاصل دانشگاههای این کشور است.
استاندار مازندران با بیان اینکه باید تجارت و اسلام را با هم معرفی کنیم، گفت: اخلاق، قانونگرایی، صداقت در رفتار و تجارت عاملی برای تبلیغ دین است.
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