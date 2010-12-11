به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی‌اکبر طاهایی در دیدار با تجار و بازرگانان ایرانی مقیم بلاروس با بیان اینکه مازندران رتبه اول ورود گردشگر را در کشور دارد، اظهار داشت: تعلق خاطر سفیر جمهوری اسلامی ایران در بلاروس و قابلیت‌های مازندران موجب تسریع در برپایی این نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در این کشور شده است.

وی تصریح کرد: شناسایی بازار و آشنایی با شرایط سرمایه‌گذاری در کشورهای CIS یکی از عوامل مهم در مبادلات کالا برای تجار ایرانی است.

طاهایی با بیان اینکه به اندازه کافی فرصت‌سوزی شده است، بیان داشت: تجار باید با تقویت بازارهای داخلی، نیازهای بازارهای خارجی تشریح و به روند تحولات اقتصادی در منطقه توجه داشته باشند.

وی ادامه داد: آشنایی با مقررات و مشاوران حقوقی عالی می‌تواند به حضور چشمگیر تجار ایرانی در بلاروس کمک کند.

استاندار مازندران گفت: به دستور رئیس جمهور باید شرایط سرمایه‌گذاری را در بلاروس فراهم و افق‌های جدید اقتصادی برای برپایی و توسعه مناسبات ایجاد شود.

وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاران باید طوری برنامه‌ریزی کنند که حضوری بلند مدت در بلاروس داشته باشند.

طاهایی تصریح کرد: قانون‌گرایی و همت مضاعف را پشتوانه‌ای برای توسعه تجارت و پویایی بازار در بلاروس قرار دهیم.

وی به دانشگاه‌های مطرح بلاروس که دارای استانداردهای مناسب است، اشاره کرد و گفت: زیرساخت اصلی این کشور نیروی انسانی توانمند است که حاصل دانشگاه‌های این کشور است.

استاندار مازندران با بیان اینکه باید تجارت و اسلام را با هم معرفی کنیم، گفت: اخلاق، قانونگرایی، صداقت در رفتار و تجارت عاملی برای تبلیغ دین است.