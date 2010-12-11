حمله دانشجویان به خاندان سلطنتی/ دولت ائتلافی در آستانه سقوط قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، در نتیجه تصمیم جدید پارلمان انگلیس روز گذشته خیابانهای لندن صحنه حضور گسترده معترضین به سیاستهای دولت جدید این کشور بود.

در نتیجه اعتراض های روز گذشته به چندین ساختمان دولتی حمله شد و حتی خودرو حامل پرنس چارلز و همسر وی ( از اعضای خاندان سلطنتی انگلیس) نیز از سوی معترضین مورد حمله قرار گرفت.

در پی بروز ناآرامی های دیروز کارشناسان سیاسی انگلیس درباره سقوط دولت ائتلافی این کشور هشدار دادند.

در همین رابطه "نیک کلگ" رهبر حزب لیبرال دموکرات و معاون نخست وزیر این کشور که با شعار جلوگیری از افزایش شهریه دانشگاه ها وارد رقابتهای انتخابات پارلمانی شده بود به شدت از سوی معترضین مورد حمله قرار گرفته است.

وی در پاسخ به این اعتراض ها عنوان داشت که چون عضوی از دولت ائتلافی است نمی تواند به تصمیم دولت اعتراض کند، اما معترضین می گویند چون وی نتوانسته به شعار انتخاباتی خود عمل کند بهتر از سمت معاون نخست وزیر استعفا داده و دولت را ترک کند.

به گزارش رویترز، طرح افزایش شهریه دانشگاه ها اولین آزمون جدی دولت ائتلافی انگلیس محسوب می شود. و این در حالی است که خیابان های انگلیس در هفته های گذشته نیز با تظاهرات مخالفان سیاستهای دولت دیوید کامرون روبرو بود.

بر اساس این گزارش، شدیدترین درگیری های روز گذشته انگلیس در مقابل ساختمان وزارت دارایی این کشور رخ داد که در آن معترضین با شعار "ما خواهان استرداد پولهایمان" هستیم به این ساختمان حمله کردند و با پلیس ضد شوروش انگلیس درگیر شدند.

بر همین اساس خیابان آکسفورد لندن نیز شب گذشته صحنه اعتراض های گسترده دانشجویان بود که در پی آن شیشه های اغلب ساختمان ها و فروشگاه های موجود در این خیابان شکسته شد.