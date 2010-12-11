الگوی توسعه ساختار عرضه و تقاضای برنج در رشت بررسی شد

عباس شهدی کومله در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مهمترین عامل در تغییر قیمت هر کالای تغییرات بازار است، افزود: تغییر عرضه و تقاضا یا تولید و مصرف تاثیر بسزایی در قیمت هر محصول در جهان ایفا می کند.

وی اظهارداشت: بنابراین مطالعه میزان تولید برنج در کشور طی سالهای گذشته و پیش بینی میزان تولید در آینده می تواند دید روشنی نسبت به قیمت این محصول در سالهای آینده ارائه دهد.

رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور همچنین با اشاره به دستور جلسه نهـمین نشست کانون هماهنگی دانش و صنعت برنج گفت: ارائه گزارش اخبار تخصصی، قرائت بیانیه کانون در خصوص کنترل اثرات هدفمند سازی یارانه ‌ها در بخش برنج، اتخاذ تصمیم برای تدوین نهایی بیانیه کانون در موضوع ضایعات برنج از جمله این دستورات بود.

وی در ادامه گزارش مربوط به وضعیت تولید برنج در کشور و صنعت تولید ماشین ‌آلات کشاورزی، بحث و بررسی در خصوص نقش کانون در تبیین خودکفایی برنج را از دیگر دستور کار این نشست عنوان کرد.