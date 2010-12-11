حجت‌الاسلام ناصر سقای بی‌ریا در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر کیفی‌سازی فعالیت‌های موسسات فرهنگی اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفر اخیرشان به قم به مسئله اثربخشی فعالیت موسسات فرهنگی تاکید داشتند و تمام فرمایشات معظم له ناظر بر این بود که موسسات فرهنگی می‌توانند کارهایی انجام دهند ولی اقدام نمی‌کنند.



وی ادامه داد: فرمایشات مقام معظم رهبری در مورد بحث بودجه سازمان‌ها و موسسات فرهنگی نبود که ایشان این مسئله را عاملی برای عدم تحرک جدی موسسات بدانند و حتی ایشان به یکی از موسسات مورد تائید خودشان هم گلایه داشتند و از فعالیت‌های این موسسه استقبال نکردند و فرمودند که تا جایی که دست من است سفارش می‌کنم.



سقای بی ریا با اشاره به رویکرد پشتیبانی دولت از کارهای فاخر اظهار داشت: اگر ارگانی و یا روحانیت بخواهند کارهای تاثیرگذاری انجام دهند مسلما دولت وظیفه دارد ملزومات این کار را مهیا و از آنها پشتیبانی کند.



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت تصریح کرد: همان گونه که مقام معظم رهبری فرمودند دولت وظیفه پشتیبانی از نظام را در بخشی از موضوعات بر عهده دارد که این مسئله هم یکی از وظایف دولت است.



وی با بیان اینکه برخی از موسسات و سازمان‌های فرهنگی در موضوع توجه به اولویت‌ها خوب عمل نمی‌کنند، یادآور شد: رویکردهای این موسسات و سازمان‌ها باید اصلاح شود و موسساتی که از مخاطبین فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند باید بر روی برنامه‌ریزی و سازماندهی تامل بیشتری داشته باشند.



سقای بی‌ریا اظهار داشت: البته تاکید مقام معظم رهبری این نبود که اعتبارات موسسات فرهنگی افزایش یابد و به تبع آن فعالیت‌ها اثربخش‌تر شود بلکه باید با همان امکانات و اعتباراتی که در اختیار دارند کارآمدتر شوند.



جنبه شکلی فعالیت‌های دستگاه‌های قوی‌تر است



وی یادآور شد: ایراداتی در همه سیستم اداری و شبه اداری وجود دارد که جنبه شکلی فعالیت آنها قوی‌تر است و البته خود سیستم این زمینه را القاء می‌کند که اگر مدیر کلی در پایان سال بیلان کاری ندهد و اعتبارات را هزینه نکند باید جوابگو باشد، از این رو سه ماه آخر سال همایش‌های متعددی برگزار می‌شود و دلیلش هم این است که سازمان‌ها و نهادها باید اعتباراتشان را خرج کنند.

کار فرهنگی کار گل و گچ نیست



مشاور رئیس جمهوری در امور روحانیت اظهار داشت: مقام معظم رهبری فرمودند که از کارهای ویترینی و فله‌ای خوششان نمی‌آید. کار فرهنگی کار گل و گچ نیست، بلکه باید با فکر و برنامه‌ریزی و درایت باشد.



وی ادامه داد: استفاده بهینه از امکانات، هدفمندکردن امکانات، برنامه‌ریزی بهتر و پرداختن به امور بهتر از جمله نکاتی است که در فرمایشات مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفت. مثال‌هایی که مقام معظم رهبری بیان کردند همگی جنبه کیفی فعالیت‌های موسسات و سازمان‌ها را مورد تاکید قرار می‌داد و به عنوان نمونه ایشان فرمودند که چند کتاب ننویسید که بر روی طاقچه بماند، بلکه همانند علامه تیجانی کتاب‌هایی بنویسید که تاثیرگذار باشد.