به گزارش خبرگزاری مهر هشتمین دوره جشن تصویر سال از اول تا بیستم اسفندماه سالجاری همچون دورههای گذشته، با در اختیار داشتن کلیه فضاهای نمایشگاهی خانه هنرمندان ایران برگزار میشود.
در این دوره بخش "هنر تبلیغات" نیز گنجانده شده است و آثار برگزیده هنرمندان رشتههای عکاسی، گرافیک و کاریکاتور در نمایشگاه تصویر سال در کنار جشنواره فیلم تصویر، ارایه میشود.
بخش عکس در رشتههای خبری، مستند اجتماعی، ورزشی، هنر و هنرمندان و نگاهی دیگر (خلاقه)، شامل آثاری که در سال ۱۳۸۹ گرفته شده باشند، برگزار میشود.
بخش ویژه هشتمین دوره به "عکاسی موبایلی" اختصاص داده شده است که دربرگیرنده عکسهایی است که به وسیله تلفنهای همراه با موضوع آزاد گرفته شدهاند. این بخش محدودیت زمانی ندارد و کلیه عکسهای گرفته شده از ابتدای ورود این فناوری به ایران را شامل میشود.
آثار ارسالی در بخش عکاسی حداکثر پنج تک عکس و یک مجموعه (دو تا پنج عکس) درنظر گرفته شده است که ارایه آثار باید همراه با ثبت نام متقاضی در سایت tassvir.com به صورت آپلود در حجمی معادل حداکثر ۱۰۰ کیلو بایت و نیز ارسال سیدی در اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر با ۳۰۰ dpi صورت گیرد.
دو بخش گرافیک (پوستر) و کاریکاتور همچون سالهای گذشته با موضوع آزاد برگزار میشود. آثار بخش آزاد و جوانان زیر ۲۵ سال با نظر هیات داوری معرفی شده ازسوی انجمن طراحان گرافیک ایران و گروههای آزاد کاریکاتور انتخاب و به نمایشگاه راه خواهند یافت.
ارایه آثار در این بخش باید همراه با ثبت نام متقاضی در سایت tassvir.com بهصورت آپلود در حجمی معادل حداکثر۱۰۰ کیلو بایت و نیز ارسال سیدی در اندازه ۲۰ در ۳۰ سانتیمتر با ۳۰۰ dpi صورت گیرد. تعداد آثار ارسالی برای هر بخش حداکثر پنج اثر است.
به روال گذشته، جشنواره فیلم تصویر همزمان با نمایشگاه تصویر سال در خانه هنرمندان برگزار میشود. کلیه فیلمهای غیرتجاری شامل فیلمهای مستند، کوتاه داستانی، تجربی، انیمیشن، ویدئو آرت که از خلاقیت هنری برخوردار باشند، در این فستیوال عرضه میشوند.
جشنواره فیلم تصویر امسال بخش ویژه فیلمهای موبایلی هم دارد. این بخش همه فیلمهای گرفته شده از ابتدای ورود این فناوری به ایران را دربر دارد.
این آثار در مدت برگزاری جشن تصویر سال، همه روزه در دو سالن بتهوون و ناصری خانه هنرمندان به نمایش در میآیند. آثار ارسالی در این بخش باید به صورت DVD, Mini DV یا DVCam همراه با کد رهگیری دریافت شده از طریق ثبت نام در سایت tassvir.com به دبیرخانه ارایه شوند.
همچنین در هشتمین جشن تصویر سال در ادامه رویکرد ویژه به جوانان، جایزه جوانان زیر ۲۵ سال به یاد و نام محسن رسولاف - هنرمند جوانی که دو سال پیش در سانحه سقوط هواپیما درگذشت - در رشتههای عکاسی، گرافیک، کاریکاتور و فیلم، از طریق آرای هیات داوری خاص هر رشته اهدا میشود.
جوایز و تندیس ویژه در این بخش که به منظور شناسایی و تشویق استعدادهای جوان کشور، در رشتههای مختلف هنرهای تصویری درنظر گرفته شده است، همچون دورههای گذشته ازسوی "بنیاد فرهنگی هنری محسن رسولاف" اهدا میشود.
امسال در ادامه بررسیها و تحقیقات صورت گرفته زمینه برگزاری رویداد ویژه جشن تصویر سال فراهم شده است. ارزیابی تصویری و محتوایی تولیدات گسترده عرصه تبلیغات در زمینههای گوناگون از جمله تیزرهای تلویزیونی، سینمایی و تبلیغات محیطی، آگهیهای مطبوعاتی و... موضوع رویداد ویژه هشتمین جشن تصویر سال است که توسط شورای سیاستگذاری، متشکل از جمعی از مدیران برجسته شرکتها و موسسات معتبر تبلیغاتی ایران، برگزار میشود.
آثار ارسالی ازسوی هنرمندان مستقل و نیز شرکتها و موسسات تبلیغاتی و... توسط هیات داوران منتخب شورای برگزاری، مورد ارزیابی قرار گرفته و آثار برگزیده سال جوایز و تندیس ویژه تبلیغات را دریافت میکنند. فراخوان ویژه این بخش پس از اعلام اسامی هیات انتخاب و داوران از سوی شورای سیاستگذاری منتشر میشود.
هنرمندان علاقمند به شرکت در هشتمین جشن تصویر سال میتوانند از طریق ثبت نام و آپلود در سایت تصویر به آدرس tassvir.com و ارسال سیدی و دیویدی آثار به دبیرخانه تصویر سال واقع در خیابان قائم مقام فراهانی، میدان شعاع، خیابان گلریز، پلاک ۱۹، طبقه سوم، زنگ بالا در فاصله زمانی ۲۰ آذر تا ۲۰ دیماه ۱۳۸۹ اقدام کنند یا با شماره تلفنهای
۸۸۳۰۷۰۶۰ - ۸۸۳۰۲۹۰۵ تماس بگیرند.
با توجه به مدت زمان کوتاه باقیمانده تا شروع نمایشگاه، قطعا امکان تمدید مهلت ارسال آثار میسر ینست. عنوان و شماره کلیه آثار ارایه شده در سیدی ارسالی بایستی مطابق با عنوان و شمارههای آپلود شده در سایت تصویر باشد.
نظر شما