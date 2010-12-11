به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید رضا دهناد شامگاه جمعه در جلسه مشترک هیئت تجاری افغانستان و تجار استان قم که در تالار معصومیه استانداری برگزار شد، در سخنانی با بیان اینکه ایران در روابط خود در بخش‌های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اولویت ویژه‌ای برای همسایگان خود به خصوص همسایگان مسلمان قائل است افزود: کشور افغانستان اهمیت بسیار بالایی برای ایران دارد چرا که مشترکات متعددی از جمله زبان و فرهنگ و مرزهای طولانی بین این دو کشور وجود دارد.



دهناد عنوان کرد: از زمان اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی تا کنون این کشور رنج‌ها و سختی‌های فراوانی را متحمل شده است و ایران نیز در طی این سال‌ها پناهگاه مردم افغانستان بوده است و امروز نیز افتخار میزبانی بسیاری از برادران افغانستانی را در طول سه دهه گذشته را دارد.



معاون استاندار قم با بیان اینکه افغانستانی‌ها در طی این سالها در قم احساس غربت نکردند و زندگی خوبی را پشت سر گذاشتند اظهار داشت: خوشبختانه این کشور به سمت ثبات امنیت در حال حرکت است که امیدواریم این کشور مستقل به شأن و جایگاه اصلی خود برسد و پله‌های ترقی را طی کند‌.



وی گفت: توسعه و رشد و پیشرفت کشور افغانستان منجر به افزایش و توسعه روابط اقتصادی و تجاری با ایران خواهد شد.



دهناد با بیان اینکه کشور‌های اسلامی باید به کمک یکدیگر به جایگاه والای خود در بین کشور‌های جهان دست پیدا کنند خاطرنشان کرد: این امر در حال تحقق است و کشور‌های اسلامی در معادلات جهانی نقش موثری را ایفا می‌کنند.



وی عنوان کرد: امیدواریم این مذاکرات که امروز از سوی تجار افغانی با تجار استان قم در حال شکل گیری است نتایج مطلوب و درخشانی را در زمینه‌های مختلف اقتصادی در پی داشته باشد.