"سمیه اردوغان" دختر محجبه نخست وزیر ترکیه در مسیر پدر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن، اخیرا "سمیه اردوغان" کوچکترین دختر "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر ترکیه که در اکثر دیدارها و مناسبتهای سیاسی پدر را همراهی می کند، نظرها را به سوی خود جلب کرده است.

این مسئله زمانی مهمتر می شود که بدانیم که سمیه اردوغان عضو کمیته سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه (حزب حاکم) به ریاست پدرش است. وی اخیرا پدرش را در سفر به پاکستان و لبنان همراهی کرده و حضور در نشست نمایندگان حزب عدالت و توسعه در پارلمان را (با وجود اینکه نماینده پارلمان نیست) از دست نمی دهد.

چالش اصلی زمانی پیش می آید که سمیه اردوغان کوچکترین دختر نخست وزیر تصمیم به حضور در پارلمان کشوری بگیرد که اکثر جایگاههای سیاسی آن برای مردان تعریف شده است.

علاوه بر این سمیه اردوغان در نشست های سیاسی ترکیه و دیدارهای رجب طیب اردوغان با روسای دانشگاهها حضور دارد که این مسئله در برخی موارد باعث مورد سوال قرار گرفته است.

کوچکترین دختر نخست وزیر ترکیه همچنین مسئولیت ترجمه انگلیسی سخنان و اظهارات مطرح شده در دیدارهای ویژه و مهم پدرش را بر عهده دارد. وی در برخی موارد حتی تنظیم برنامه دیدارهای رجب طیب اردوغان را نیز بر عهده می گیرد.

"حسین چیلیک" سخنگوی حزب عدالت و توسعه درباره فعالیت سیاسی دختر اردوغان اظهار داشت: سمیه اردوغان باید در این باره تصمیم گیری کند که در انتخابات پارلمانی آتی شرکت کند یا نه.

مسئله حضور سمیه اردوغان در انتخابات آتی موضوعی است که از سوی تحلیلگران سیاسی و محافل نزدیک به حزب حاکم در ترکیه تایید می شود به ویژه آنکه نخست وزیر ترکیه اخیرا از ضرورت باز شدن درب های پارلمان برای ورود زنان محجبه خبر داده بود.

رجب طیب اردوغان اخیرا با تاکید بر این مسئله گفته بود: مجال زیادی برای تغییر قوانین (در زمینه ورود زنان محجبه) به پارلمان ترکیه وجود دارد.

این در حالی است که سمیه اردوغان به نزدیکان خود اعلام کرده که پدرش تمایلی برای ورود اعضای خانواده اش به معرکه سیاسی ندارد.

همه این مسائل در حالی مطرح می شود که گمانه زنی ها درباره جانشین اردوغان به ویژه پس از آنکه وی بر عدم حضور خود در سیاست پس از انتخابات پارلمانی تاکید کرد، افزایش پیدا کرده است. نخست وزیر فعلی ترکیه از همکاران خود در حزب عدالت و توسعه تقاضا کرده است در فکر انتخاب رئیسی جدید برای خود تا پنج سال آینده باشند.

پس از این اظهارات محافل سیاسی از بازگشت "عبدالله گل" رئیس جمهور فعلی ترکیه به حزب عدالت و توسعه خبر دادند اما این مسئله با توجه به حضور گل در راس هرم قدرت سیاسی ترکیه رد شد. همچنین برخی درباره جانشینی"احمد داود اوغلو" وزیرخارجه فعلی صحبت می کردند که این موضوع هم با توجه به محبوبیت نه چندان زیاد داود اوغلو و اینکه وی بیشتر در جایگاه یک استاد دانشگاه و یا دیپلماتی کهنه کار ظاهر شده است رد شد.

همچنین رسیدن یک بانوی محجبه به پست نخست وزیری در ترکیه تحولی منحصر به فرد محسوب می شود که به پیروزی های حزب عدالت و توسعه اضافه می شود.

سمیه اردوغان کوچکترین دختر و البته آخرین فرزند نخست وزیر ترکیه در بین دیگر فرزندان وی (احمد، نجم الدین، بلال، اسرا) محسوب می شود. سمیه تحصیلات آکادمیک خود را همچون دیگر خواهر و برادرانش با استفاده از بورس تحصیلی یکی از بازرگانان نزدیک به پدرش در آمریکا به پایان رساند. وی همچنین اخیرا دیپلم علوم اقتصادی را از دانشگاهی در لندن گرفته است.