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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۱

مهر گزارش می دهد؛

احتمال واگذاری میزبانی اوپک به ایران در سال آینده

احتمال واگذاری میزبانی اوپک به ایران در سال آینده

همزمان با برگزاری یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق‌العاده اوپک، احتمال طرح پیشنهادی مبنی بر واگذاری میزبانی یکی از نشست های سال آینده اوپک به ایران در نشست روز جاری وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، یکصد و پنجاه و هشتمین نشست فوق‌العاده اوپک امروز شنبه 20 آذرماه (11 نوامبر) با حضور 12 کشور عضو این سازمان در کیتو پایتخت اکوادور برگزار می‌شود.

بررسی وضعیت اقتصاد جهانی، شرایط بازار نفت، میزان عرضه و تقاضا، سطح ذخیره سازی نفت خام، تصمیم گیری برای حفظ و یا تغییر سقف فعلی تولید نفت از مهمترین محورهای برگزاری این نشست فوق العاده توسط 12 کشور عضو اوپک خواهد بود.

پیگیری خبرنگار مهر از وزارت نفت حاکی از آن است که در نشست وزارتی روز جاری پیشنهادی از سوی سید مسعود میرکاظمی وزیر نفت به اعضای اوپک مبنی بر واگذاری میزبانی یکی از نشست های سازمان اوپک در سال آینده میلادی به ایران مطرح می شود.

این پیشنهاد وزارت نفت به اعضای اوپک به دنبال انتخاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان رئیس سال 2011 میلادی این سازمان مطرح خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می شود.
 

کد مطلب 1208014

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