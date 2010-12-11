نگرانیم اما تابع سیاست دولت هستیم/ هنوز از شرایط این انتقال خبر نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه سه‌شنبه شب هفته گذشته هیئت دولت که در استان مرکزی برگزار شد، علی اکبر شعبانی فرد استاندار مرکزی بحث انتقال یک تیم لیگ برتری فوتبال کشورمان به این استان را مطرح کرد که مسعود میرکاظمی، وزیر نفت اعلام آمادگی کرد مقدمات انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی را فراهم آورد تا این استان از ظرفیت‌های خود برای حضور در سطح اول فوتبال کشور استفاده کند.

محمود احمدی‌نژاد نیز در آن نشست هیئت دولت با اشاره به افزایش 5/2 برابری سرانه فضاهای ورزشی استان بر لزوم انتقال تیم‌ فوتبال لیگ برتری به استان مرکزی تاکید کرد و گفت: ورزش استان نیازمند ایجاد تحرک و جهش است و مسئولان ورزشی با واگذاری تیم فوتبال به استان می‌توانند حرکت موثری در ارتقای ورزش استان ایجاد کنند.

در این زمینه منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه در نشست هیئت دولت در مورد کلیات انتقال تیم نفت به استان مرکزی بحث شد اما هنوز جزئیات این انتقال به مطرح نشده، به سوالات زیر پاسخ داد:

* خبرگزاری مهر: انتقال باشگاه نفت به استان مرکزی، خبری غیر منتظره بود.

- منصور قنبرزاده: از ابتدای شروع مسابقات صحبت‌هایی در مورد انتقال تیم نفت به شهرستان‌‎های دیگر مطرح شده بود که در نهایت در نشست سه‌شنبه هفته گذشته انتقال تیم نفت به اراک مصوب شد اما هنوز مکانیزیم این انتقال به ما اعلام نشده است. البته در سال‌های گذشته و در برنامه‌های استراتژیک سازمان تربیت بدنی برای تمرکز زادیی در فوتبال، تصمیم به انتقال تیم‌های تهرانی به شهرهای دیگر گرفت که این مسئله هم می‌تواند ادامه آن سیاست و راه باشد. بهتر است در این مورد عباس خنیفر رئیس هیئت مدیره باشگاه نفت تهران بهتر از هر کسی می‌تواند پاسخگو باشد.

* به عنوان مدیرعامل باشگاه نفت با این انتقال موافق هستید؟

- این انتقال در نشست هیئت دولت مصوب شد و ما هم به عنوان دستگاهی اجرایی، تابع هیئت دولت و سیاست‌های کلی آن بوده و اجرای مصوبات آن برای ما لازم الاجراست. البته مسائلی و سیاست‌های کلان برای کل کشور در ‌نظر گرفته می‌شود که ما درجریان آنها نیستیم. بطور مثال یکی از برنامه‌های دولت خلوت‌تر کردن جمعیت تهران است که شاید انتقال تیم‌ها به استان‌های دیگر هم براساس همین سیاست باشد تا تهران خلوت‌تر و شهرستان‌ها تقویت شوند.

* در این مقطع زمانی اعلام خبر این انتقال به ضرر تیم نفت نخواهد بود؟

- اگر بعد از پایان فصل بحث این انتقال مطرح می‌شد، منطقی‌تر بود تا تیم با تمرکز روی مسابقات عملکرد بهتری داشته باشد اما در هر صورت ما به مصوبه هیئت دولت احترام می‌گذاریم. البته طبیعی است در این شرایط بازیکنان تمرکزشان را از دست بدهند.

* و از دست رفتن تمرکز می‌تواند جایگاه تیم نفت را در جدول رده بندی لیگ برتر به خطر بیاندازد...

- در حال حاضر تیم نفت در رده دوازدهم جدول رده بندی لیگ برتر قرار دارد اما رقابت در لیگ برتر بسیار تنگاتنگ و نزدیک است و کمترین بی‌توجهی می‌تواند تیم را به رده‌های پائین‌تر بفرستد، تمرکز بالاتر در مسابقات و کسب نتایج مورد نظر هم می‌تواند به صعود تیم در جدول رده بندی کمک کند.

* آیا بهتر نبود به جای انتقال تیم نفت به استان مرکزی، مسئولان این استان روی تیم‌های فوتبال این استان که در مسابقات لیگ دسته اول حضور دارند، سرمایه‌گذاری می‌کردند، تا آنها به لیگ برتر صعود کنند؟

- بهتر است کارشناسان در این خصوص نظر بدهند.

* زمان و نحوه انتقال تیم به استان مرکزی مشخص شده است؟

- مصوبه هیئت دولت هنوز بصورت مکتوب به ما اعلام نشده و از طریق صدا و سیما و رسانه‌ها این خبر را شنیده‌ایم. نمی‌دانیم آیا تیم در نیم فصل دوم یا به چه شکل تیم منتقل خواهد شد؟ در حال حاضر منتظر دریافت این مصوبه، جزئیات بیشتر و مکانیزم این انتقال هستیم تا پس از دریافت آن نشست هیئت مدیره را هم برگزار کنیم. ضمن اینکه باید باید با سازمان لیگ برتر فدراسیون فوتبال هم هماهنگ کنیم و ببینیم آنها به چه شکلی می‌خواهند در مورد این انتقال عمل کنند.

* این احتمال وجود دارد همانند پیکان قزوین، تمرینات نفت در تهران برگزار شده و مسابقات آن در شهر اراک انجام شود؟

- همانطور که گفتم هنوز مکانیزم این انتقال، هزینه‌ها، محل تمرینات و مسابقات به ما اطلاع داده نشده و از آن خبری نداریم که در آینده همه چیز مشخص شده است.

* در این شرایط نگران آینده تیم نیستید؟

- برای شما یک مثال تاریخی می‌زنم. در زمان حضرت علی(ع)، دو زن ادعا داشتند مادر فرزندی هستند و برای قضاوت پیش حضرت علی(ع) رفتند. وقتی طرفین صحبت‌هایشان را بیان کردند، ایشان فرمودند فرزند را از وسط نصف می‌کنیم که در این زمان مادر اصلی به خاطر اینکه فرزند ضرر نبیند، از گرفتن بچه منصرف شد. در این شرایط ما هم باید کاری کنیم ورزشکارانی که 4-5 سال با آنها انس گرفته ایم، متضرر نشوند زیرا نگران آنها هستیم.

* در مورد نتایج اخیر تیم نفت و دو تساوی متوالی این تیم در تهران چه نظری دارید؟

- بازی تیم ما برابر شاهین بوشهر کاملا یک طرفه بود و باید مقابل آن تیم 10 گل می زدیم اما برابر تیم ملوان بندر انزلی بازیکنان روحیه نداشتند و عملکرد خوبی را از خود ارائه نکردند.

درصورتی که انتقال تیم فوتبال نفت تهران به استان مرکزی صورت بگیرد، این تیم پس از راه آهن، پاس و صباباتری چهارمین تیم تهرانی است که به خارج از این استان منتقل می شود.