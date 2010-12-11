12 هزار دامدار در گیلان کارت پروانه چرای دام از مراتع دارند

محسن یوسف پوردرگفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به وسعت مراتع استان گیلان که افزون بر 242 هزارهکتاراست و به جهت مدیریت اصولی و اجرای پروژه های اصلاح و احیاء در سطح این مراتع، منابع طبیعی و آبخیزداری استان اقدام به تهیه طرحهای مرتعی کرده است.

وی اظهارداشت: تاکنون 190 هزار هکتار طرح تهیه شده که حدود 160 هزار هکتار آن برای اجرا به مرتعداران تحویل شده است.

معاون فنی منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: خصوصیات بارز مراتع استان علاوه بر داشتن علوفه و گیاهان شاخص که جنبه دارویی نیز دارد، ییلاقی بودن آن است که دارای اقلیم نیمه مرطوب سرد، کوههای مرتفع، شیب زیاد، عمق خاک کم، دوره کوتاه رشد و نمو گیاهان است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط پروژه های چون قرق، تبدیل دیم زار کم بازده، احداث آبشخور، هدایت آب، کودپاشی، مدیریت و کنترل پروانه چرا در رأس برنامه های ادارات منابع طبیعی و آبخیز داری شهرستانهای تابعه استان قرار گرفته است.

یوسف پور با اشاره به اینکه هر ساله متناسب اعتبارات استانی و ملی پروژه های در سطح مراتع شهرستانها اجرا و عملیاتی می شود، افزود: طرحهای مرتعداری بدون مشارکت و همکاری مرتعداران عملی نخواهد شد.

وی گفت: برای جلب این مشارکت و نیز به منظور بهره مندی هرچه بیشتر دامداران، اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری استان با برگزاری کلاسهای آموزشی برای دامداران و اشخاصی که براساس پروانه چرای صادره رمه دار محسوب می شوند، تازه ترین دستاوردهای عملی و نیز قوانین و مقررات منابع طبیعی را با مرتعداران در میان گذاشته و اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از این مواهب الهی را بطور مرتب متذکر می شود.

معاون فنی منابع طبیعی گیلان ادامه داد: با مشارکت همه جانبه در انجام مراحل حفظ، احیاء و بهره برداری اصولی از مراتع کوشا بوده تا نسلهای آینده نیز از مزایای حفاظت آب، خاک و پوشش گیاهی مراتع بهره مند شوند.