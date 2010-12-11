دست زیدان را فشردم و به چشمان هم نگاه کردیم

به گزارش خبرگزاری مهر، ماتزاتزی در دیدار پایانی رقابت های جام جهانی 2006 به دلیل الفاظی که به زیدان گفت، کاپیتان تیم ملی فرانسه را تحریک کرد و در نهایت شرایط اخراج این بازیکن را فراهم آورد.

برپایه گزارش خبرگزاری فرانسه، ماه گذشته، پیش از دیدار تیم های رئال مادرید و میلان در سن سیرو، یک روزنامه نگار اسپانیایی گفت که این دو نفر را دیده که در هتلی در میلان با یکدیگر دست داده اند هرچند که "زیزو" بعدها این موضوع را تکذیب کرد.

اما ماتزاتزی در این خصوص گفت: در حال ترک هتل بودم که یک نفر به طرفم آمد و گفت زیدان اتومبیل خود را کنار اتومبیل من پارک کرده است. به او گفتم مشکلی در این خصوص وجود ندارد. من بیرون رفتم و با زیدان رو به رو شدم. فرصتی بود که در خصوص بعضی چیزها با او صحبت کنم. موضوعاتی که من می دانم و او و این بین ما می ماند.

وی افزود: البته بگذارید بگویم آنکه بیشتر صحبت کرد، من بودم. وقتی او دستش را برای خداحافظی به طرف من دراز کرد ، من آن را گرفتم اما اجازه ندادم برود تا اینکه به چشمانم نگاه کرد. این همان چیزی بود که من می خواستم.

مارکو ماتراتزی که در اینتر بازی می کند برای ملاقات مربی پیشین خود خوزه مورینیو به هتل رفته بود. زیدان در حال حاضر در سمت مشاور باشگاه رئال مادرید فعالیت می کند.