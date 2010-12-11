آمریکا در نقش میانجی شکست خورد/ وضع موجود خاورمیانه را بی ثبات می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "نزاویسیمایا گازتا"، در این کنفرانس که تحت عنوان "سناریوها و الگوهای روند صلح خاورمیانه" برگزار گردید کارشناسان و دیپلمات‌‌هایی از روسیه‌ و ایالات متحده، انگلیس، رژیم اسرائیل و کشورهای عربی شرکت کرده بودند.

این روزنامه می نویسد: شرکت ‌کنندگان ‌در ‌این ‌کنفرانس بر این باورند که ‌در ‌شرایط ‌جاری ‌حل ‌و ‌فصل ‌نهایی ‌بحران ‌خاور‌میانه ‌برای ‌مدت ‌نامشخصی ‌به ‌تعویق ‌می‌‌افتد که ‌تلاش‌‌های اسرائیل ‌برای ‌حفظ ‌وضعیت ‌کنونی ‌و ‌اجتناب ‌از ‌اتخاذ ‌تصمیم ها یکی از علل های مهم این امر است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: گروه ‌چهارگانه ‌خاور‌میانه ‌کنار ‌زده ‌شده ‌و ‌نقش ‌رهبری ‌به ‌ایالات ‌متحده ‌منتقل ‌شد ‌ولی ‌اکنون ‌فعالیت ‌کاخ ‌سفید ‌در ‌خاورمیانه ‌کاهش ‌می‌‌یابد، ‌زیرا ‌باراک ‌اوباما ‌رئیس ‌جمهوری این کشور ‌بعد ‌از ‌شکست ‌مذاکرات ‌مستقیم ‌فلسطینی‌-اسرائیل ‌مایل ‌است ‌منتظر ‌دوره ‌دوم ‌ریاست ‌جمهوری ‌شود ‌تا ‌دستش ‌برای ‌اقدامات ‌شدید ‌در ‌محور ‌خاور‌میانه ‌باز ‌شود.



در ادامه این گزاش نزاویسیمایا گازتا از این نشست ضمن اشاره به ‌ضعف فتح و تشکیلات خودگردان در برابر حماس آمده است: سناریوی ‌بالقوه ‌دیگر ناظر بر ‌اعلام ‌یکجانبه ‌دولت ‌فلسطین ‌است ‌که ‌به ‌احتمال ‌قوی ‌نه ‌تنها ‌از ‌سوی ‌کشورهای ‌آسیا ‌و ‌آمریکای ‌لاتین ‌بلکه ‌به ‌مرور ‌زمان ‌از ‌سوی ‌بسیاری ‌از ‌کشورهای ‌اروپایی به رسمیت شناخته ‌خواهد ‌شد.

نویسنده این مطلب می نویسد: باید ‌این ‌واقعیت ‌را ‌هم ‌در ‌نظر ‌گرفت ‌که ‌بدون ‌حل ‌و ‌فصل ‌مناقشه ‌فلسطینی- اسرائیلی، ‌پیشرفت ‌در ‌محور ‌سوری ‌روند ‌صلح ‌میسر ‌نیست ‌چرا ‌که ‌دمشق ‌نمی‌‌خواهد ‌فلسطینی‌‌ها ‌را ‌تنها ‌در ‌برابر اسرائیل ‌باقی ‌بگذارد ‌تا ‌محکومیت ‌جهان ‌عرب ‌را ‌به ‌خود ‌جلب ‌نکند.

شیخ "‌التمیمی" ‌دبیرکل ‌کمیته ‌دادگاههای ‌شرعی ‌فلسطین ‌وضعیت ‌پیچیده‌ای ‌را ‌یادآور ‌شد ‌که ‌در ‌رابطه ‌با ‌برنامه‌‌های اسرائیل در ‌جهت ‌توسعه شهرک سازی ‌در ‌بیت ‌المقدس ‌شرقی ‌ایجاد ‌شد.

‌وی ‌تأکید ‌کرد ‌که ‌هر ‌اقدام ‌تند ‌در ‌این ‌شهر ‌که ‌شهر ‌مقدسات ‌سه ‌دین ‌جهانی ‌است، ‌می‌‌تواند ‌به ‌اوج ‌گیری ‌خصومت‌‌های ‌بین ‌مذهبی ‌منجر ‌شود ‌که ‌بعداً ‌به ‌کشورهای ‌مسیحی، ‌مسلمان ‌نشین ‌و ‌یهودی ‌گسترش ‌خواهد ‌یافت.



شرکت ‌کنندگان ‌عرب ‌و صهیونیست ‌تأکید ‌کردند ‌که ‌راهکارهای ‌جدید ‌و ‌مبنای ‌جدید ‌مذاکرات ‌لازم ‌است. ‌"شلومو ‌بروم" ‌از مؤسسه ‌مطالعات ‌امنیت ‌داخلی رژیم اسرائیل ‌به ‌نزاویسیمایا ‌گازتا ‌گفت ‌که ‌طی ‌17 ‌سال ‌گذشته ‌گزینه‌‌های ‌مختلف ‌حل ‌و ‌فصل ‌مسئله ‌مطرح ‌شده ‌و ‌لذا ‌در ‌حال ‌حاضر ‌باید ‌نه ‌به ‌جستجوی ‌راهکارهای ‌جدید ‌بلکه ‌به ‌تجدیدنظر ‌طرفین ‌در ‌مواضع ‌آنها ‌و ‌جلب ‌حماس، ‌حزب ‌الله ‌و ‌ایران ‌به ‌عنوان ‌بازیگران ‌جدید ‌به ‌این ‌مذاکرات ‌پرداخت.



‌"یوگنی پریماکف" نخست وزیر سابق روسیه ‌اصولی ‌را ‌بیان ‌کرد ‌که ‌باید ‌اساس ‌برنامه ‌جدید ‌صلح ‌را ‌تشکیل ‌دهد. ‌او ‌پیشنهاد ‌می کند ‌که ‌گروه ‌4 ‌خاور‌میانه ‌فعال تر ‌شود ‌و ‌رهبران ‌منطقه ‌ای ‌مانند ‌هند ‌و ‌چین ‌نیز ‌به ‌این ‌کار ‌جلب ‌شوند. ‌در ‌این ‌صورت اسرائیل ‌و ‌فلسطینی‌‌ها ‌متوجه ‌خواهند ‌شد ‌که ‌قدرت های مهم ‌و ‌افکار ‌عمومی ‌جهان ‌خواهان ‌برقراری ‌صلح ‌در ‌خاورمیانه ‌است.

وی گفت: ‌نباید ‌به ‌نقش ‌میانجیگری ‌بسنده ‌کرد. ‌باید ‌از ‌دستاوردهای گذشته ‌استفاده ‌کرده ‌و ‌طرح ‌جدیدی ‌را ‌که ‌جایگزین ‌نقشه ‌راه ‌باشد، ‌تهیه ‌کرد.

گازتا می نویسد: ‌شرکت ‌کنندگان ‌عربی ‌همایش ‌از ‌این ‌نقطه ‌نظر ‌حمایت ‌کردند ‌و ‌به ‌ناتوانی ‌ایالات ‌متحده ‌در ‌میانجیگری ‌منطقه ‌ای ‌اشاره ‌کردند. ‌به ‌نظر ‌آنها ‌ترکیه ‌و ‌هند ‌نیز ‌باید ‌به ‌این ‌کار ‌جلب ‌شوند. ‌



"ژورژ سامپایو" نماینده عالی دبیر کل سازمان ملل که در نشست والدای شرکت کرده بود در زمینه ائتلاف تمدن‌‌ها به نزاویسیمایا گازتا گفت: باید بعد انسانی روند خاورمیانه را توسعه داد تا آشتی نه تنها بین سیاستمداران و دیپلمات‌‌ها بلکه بین ملت‌‌ها نیز صورت بگیرند.

وی به وجود ملزومات برای این ابتکارات اشاره کرد و پیشنهاد نمود که سازمان‌‌های بین المللی و اجتماعی هزینه‌‌های این روند را بر عهده بگیرند.