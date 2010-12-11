شهادت به دلیل اهلیت شهدا به آنها ارث رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، سردار سرتیپ پاسدار، محمدجعفر اسدی عصر پنج ‌شنبه در مراسم یادواره سرداران و 275 شهید شهرستان ابرکوه با تجلیل از شکوه حضور مردم در این یادواره اظهار داشت: تجلیل باشکوه مردم از شهدا همزمان با ایام محرم در واقع نوعی قدردانی از خانواده شهداست.

وی با بیان اینکه شهادت از والاترین منزلتها است، گرامیداشت شهدا را نیز از شیرین ‌ترین تلاشها دانست.



اسدی با اشاره به فرمایشات امام خمینی (ره) در مورد شهید و شهادت خاطرنشان کرد: به گفته امام، خط سرخ شهادت، خط آل محمد (ص) و علی (ع) است.



وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان این یادواره، تاکید کرد: مسیر سرخ شهدا باید به جوانانی که دوران دفاع مقدس و انقلاب اسلامی را درک نکرده‌اند، معرفی شود.



فرمانده سپاه الغدیر استان یزد نیز در این مراسم اظهار داشت: آنچه امام علی (ع) را خانه ‌نشین کرد و در نهایت به واقعه عظیم عاشورا ختم شد، نتیجه بی‌ بصیرتی عده‌ ای بود که خود را مسلمان می‌ نامیدند.



سردار محمدعلی الله دادی خاطرنشان کرد: امروز باید تلاش کنیم که این بی بصیرتی دامن جامعه را نگیرد و خواص را گرفتار نسازد.



دبیر کنگره شهدای استان یزد بیان داشت: یکی از اصلی ‌ترین اهداف برگزاری یادواره‌های شهدا نیز بصیرت ‌بخشی به آحاد مختلف جامعه است.



امام جمعه ابرکوه نیز در این مراسم، برگزاری این یادواره ‌ها را کاری ارزشمند در راستای آشنایی نسل جوان با ارزش‌های والای شهیدان دانست.



حجت ‌الاسلام ابراهیم حسینی از زحمات تمامی افرادی که در برگزاری این کار عظیم همت کرده‌اند قدر دانی کرد و افزود: تجلیل از شهیدان، تجلیل از هویت انقلاب است.



استاندار یزد نیز در این مراسم در سخنانی ضمن قدردانی از خانواده ‌هایی که چنین فرزندانی را تربیت و تقدیم انقلاب کرده‌ اند و با یادآوری اینکه نمی ‌توان رشادتهای رزمندگان و شهدا را از یاد برد، به ذکر خاطراتی از محبت امام راحل به این عزیزان پرداخت.



محمدرضا فلاح‌ زاده خاطرنشان کرد: این ملت با رشادتهایی که انجام داده است، کشور را به اوج قله‌ های رفیع کرامت خواهند رساند.



دومین یادواره سرداران و 275 شهید شهرستان ابرکوه با حضور جمع کثیری از مردم این شهرستان، خانواده‌ های معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران، مسئولان استان یزد و شهرستان ابرکوه و سردار اسدی فرمانده پیشین نیروی زمینی و آیت ‌الله وافی نماینده مردم یزد در مجلس خبرگان رهبری برگزار شد.



همچنین در این مراسم، از تمبر یادواره سرداران و 275 شهید شهرستان ابرکوه نیز رونمایی شد.