مردم در جلوگیری از قاچاق چوب همکاری موثری داشته باشند

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی و صدور دستورات اکید و هوشیاری ماموران مستقر در محورهای مواصلاتی، پاسگاهها و گلوگاههای سطح استان افزود: خروج هرگونه محموله بارگیری شده در خودروهای حامل چوب آلات جنگلی و باغی باید با نظارت کامل انجام شود.
وی در ادامه افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان، تقویت و عمومیت بخشیدن رفتارهای قانونمند در عرصه های منابع طبیعی، تعمیم و گسترش اندیشه و رفتارهای حفاظتی در پیکره سازمان متبوع و جامعه، سرعت بخشیدن به اجرای احکام و مقررات حفاظتی سازمان، تقویت برنامه های پیشگیری و کاهش پروندهای متشکله از طریق اجرای اقدامات بازدارنده، بالا بردن ضریب حفاظت از منابع طبیعی و انفال خود باوری همکاران حفاظتی به ویژه درعرصه ها وهنگام برخورد با متخلفان از اهداف مهم یگان حفاظت عنوان کرد.
