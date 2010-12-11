مردم در جلوگیری از قاچاق چوب همکاری موثری داشته باشند

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی و صدور دستورات اکید و هوشیاری ماموران مستقر در محورهای مواصلاتی، پاسگاهها و گلوگاههای سطح استان افزود: خروج هرگونه محموله بارگیری شده در خودروهای حامل چوب آلات جنگلی و باغی باید با نظارت کامل انجام شود.

وی اظهارداشت: حفظ و حراست از مراتع و منابع ملی و رفع تجاوز از زمین‌ های منابع طبیعی ضروری و مهم و ساخت و ساز بدون پروانه در زمین ‌های ملی تخلف است و بشدت با متخلفان برخورد می ‌شود.