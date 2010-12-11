۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

مردم در جلوگیری از قاچاق چوب همکاری موثری داشته باشند

رشت - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی گیلان گفت: آحاد مردم در زمینه جلوگیری از قاچاق چوب با منابع طبیعی همکاری کنند، زیرا جنگلها بعنوان سرمایه‌ های ملی به همه تعلق دارد.

سرهنگ اصغر اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید اقدامات کنترلی و صدور دستورات اکید و هوشیاری ماموران مستقر در محورهای مواصلاتی، پاسگاهها و گلوگاههای سطح استان افزود: خروج هرگونه محموله بارگیری شده در خودروهای حامل چوب آلات جنگلی و باغی باید با نظارت کامل انجام شود.

وی اظهارداشت: حفظ و حراست از مراتع و منابع ملی و رفع تجاوز از زمین‌ های منابع طبیعی ضروری و مهم و ساخت و ساز بدون پروانه در زمین ‌های ملی تخلف است و بشدت با متخلفان برخورد می ‌شود.
 
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: این یگان بر مبنای اصول 45 و 50 قانون اساسی و ماده 179 قانون برنامه سوم توسعه که در ماده 129 برنامه چهارم تنفیذ شده با پیشنهاد سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور و با تصویب ستاد کل نیروهای مسلح از اواخر سال 1384 بطور رسمی تشکیل شد.

وی در ادامه افزایش اثر بخشی فعالیتهای سازمان، تقویت و عمومیت بخشیدن رفتارهای قانونمند در عرصه های منابع طبیعی، تعمیم و گسترش اندیشه و رفتارهای حفاظتی در پیکره سازمان متبوع و جامعه، سرعت بخشیدن به اجرای احکام و مقررات حفاظتی سازمان، تقویت برنامه های پیشگیری و کاهش پروندهای متشکله از طریق اجرای اقدامات بازدارنده، بالا بردن ضریب حفاظت از منابع طبیعی و انفال خود باوری همکاران حفاظتی به ویژه درعرصه ها وهنگام برخورد با متخلفان از اهداف مهم یگان حفاظت عنوان کرد.

کد مطلب 1208040

