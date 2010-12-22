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۱ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۰۰

لواسانی به مهر خبر داد:

اسطوره‌های ایرانی کودکانه می‌شوند/ چاپ هشتم "سیاره یخی" در بازار

اسطوره‌های ایرانی کودکانه می‌شوند/ چاپ هشتم "سیاره یخی" در بازار

حمید نوایی لواسانی از نگارش کتاب "پیشگو" خبر داد و گفت: این کتاب رمانی فانتزی - تخیلی و با الهام از اسطوره‌های ایرانی برای کودکان نگارش می‌شود.

این نویسنده در گفتگوبا خبرنگار مهر افزود: در این رمان فانتزی اسطوره‌های ایرانی با زبانی کودکانه به معرفی خودشان می‌پردازند.
 
وی با اشاره به اینکه این کتاب را انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان راهی بازار می‌کند، اظهار کرد: نگارش نیمی از کتاب به پایان رسیده و به احتمال فراوان انتشار آن به سال آینده موکول می‌شود.
 
نوایی لواسانی درباره دیگر آثارش اینچنین توضیح داد: مجموعه علمی - تخیلی منطقه صفر فضایی به تازگی از سوی انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان چاپ شده و درون مایه علمی - تخیلی دارد.
 
وی بیان کرد: کار تصویرگری کتاب "صبح بهاری" که برای کودکان نوشته‌ام از سوی امین حسن‌زاده به پایان رسیده و قرار است انتشارات شباویز آن را راهی بازار کند.
 
این نویسنده حوزه کودک و نوجوان همچنین از چاپ هشتم کتاب "سیاره یخی" خبر داد و گفت: این کتاب که یک رمان نوجوانانه است توسط انتشارات مدرسه چاپ شده است.
 
وی همچنین بیان کرد: نگارش رمان "هجوم" که برای طیف سنی بزرگسالان است با درون مایه‌ای اجتماعی به پایان رسیده است و به زودی برای انتخاب ناشر اقدام می‌کنم.
 
نوایی لواسانی ادامه داد: تالیف کتاب "جنگ جهانی سوم" نیز که داستانی واقع‌گرایانه دارد در حوزه نوجوانان به اتمام رسیده و در بازنویسی نهایی آن هستم.
 
این نویسنده حوزه ادبیات کودک و نوجوان با اشاره به کتابی دیگر در این حوزه گفت: کتاب "ماجراهای ننه جیم جیم و سیاره بند انگشتی" که درون مایه‌ای علمی دارد در غالب داستان تالیف شده و تا یک ماه آینده ناشر آن را معرفی خواهم کرد.
کد مطلب 1208041

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