زمان مقابله اعراب با اسرائیل فرا رسیده است/ اوباما بی اذن نتانیاهو آب نمی خورد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجزیره عربستان در مطلبی با عنوان "زمان تحرک برای مقابله با اسرائیل فرا رسیده است" می نویسد: اقرار آمریکا به شکست در متقاعد کردن اسرائیل برای پیروی از حق و اجرای قطعنامه های بین المللی امری جدید نیست، بلکه این عادت و روش آمریکا است که تحت دیکته اسرائیلی ها قرار بگیرد.

به نوشته این روزنامه طبق معمول آمریکا در تسلیم رژیم اسرائیل در برابر خواسته هایش ناتوان ماند و این موضوع اصلا و ابدا نیاز به اثبات ندارد. این درحالی است که اسرائیلی ها مذاکراتی را بر آن نام مذاکرات سازش نهادند را به "مذاکرات شکست بین المللی" تبدیل کردند.

الجزیره تاکید می کند: اینگونه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی خواست به باراک اوباما که بسیارعجولانه وعده تشکیل دولت فلسطین را داد، بفهماند که بدون اجازه واذن وی کاری از پیش نخواهد برد.

از سوی دیگر آمریکایی ها اخیرا وعده های جدیدی را به فلسطینی ها و اسرائیلی ها پیشنهاد دادند که فلسطینیان و اعراب مجانی و بدون هیچ چشم داشتی آن را پذیرفتند، اما اسرائیلی ها در مقابل از میلیاردها دلارو صدها فروند هواپیماهای جنگنده پیشرفته برخوردار شدند. سرانجام این پیشنهاد تسلیم کاخ سفید در برابر صهیونیستها شد.

درادامه این مقاله نویسنده مطرح می کند آیا زمان آن فرا نرسیده که اعراب در یک حرکت مستقل و با اتخاذ استراتژی یکپارچه با اسرائیل مقابله کنند؛ چراکه نه آمریکایی ها و نه کمیته چهارجانبه بین المللی نتوانستند طی سالهای گذشته جلوی ددمنشی ها و تجاوزات این رژیم را بگیرند؟

الجزیره در پایان با لحنی طعن آمیز تاکید می کند: ما آمریکا و کمیته چهارجانبه بین المللی و سازمان ملل متحد را رها می کنیم وکاری به کارشان نداریم اما خود با اتخاذ استراتژی ای بر اساس تکیه بر ملت فلسطین به مقابله با یهودی کردن و شهرک سازی درخواهیم آمد.