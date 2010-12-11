توسعه دانش محور رکن ایجاد توان رقابتی است

مجید متقی طلب درگفتگو با خبرنگار مهر افزود: توانایی رقابت ملل مختلف به عنوان بخشی از مقوله دانش اقتصادی است که طی آن شرایط، ساختار و سیاستهای که شکل دهنده یک محیط مطلوب برای توسعه و تولید ارزش افزوده بالاتر برای موسسات و بنگاههای اقتصادی است، مد نظر قرار می گیرند.

وی معتقد است: کشورهای توسعه نیافته و نیز کشورهای در حال گذار (مانند بلوک شرق سابق ) فاقد توان رقابت با کشورهای پیشرفته صنعتی هستند، بدلیل اینکه از جریان توسعه درون زا، توسعه پایدار و توسعه پویا بازمانده اند.

رئیس پارکهای علم و فناوری غرب آسیا گفت: توسعه مورد نظر با این سه ویژگی باید مبتنی بر دانش باشد که خود برآیند دو مولفه اساسی شامل تئوری رشد، مدیریت دانش است.

وی خاطر نشان کرد: توسعه مبتنی بر دانش یک راهبرد توسعه ای است که طی آن ذخایر دانایی و دانش در جامعه سیر فزآینده داشته و به عنوان منبع کلیدی و یک مزیت در رقابت بین شرکتها محسوب می شود.

متقی طلب همچنین با اشاره به اینکه تئوری رشد بر روی درک اصولی از اقتصاد کلان که تعیین کننده افزایش تولیدات کشورها و نواحی مختلف است تأکید دارد، افزود: در مقابل مدیریت دانش یک جزء فناورانه نبوده بلکه به مجموعه ای از فرآیندها اطلاق می شود که طی آن تولید، ترویج و استفاده از دانش مدیریت می شود.

وی اظهارداشت: در راهبردهای مبتنی بر رقابت و مبتنی بر محصول نقطه شروع بترتیب بازار و مشتری است، در صورتی که در روش مبتنی بر تفکر و دانایی بیشترین توجه به قابلیتهای انسانی نظام معطوف می شود.

رئیس پارکهای علم و فناوری غرب آسیا گفت: بنابراین شکل گیری یک راهبرد بر مبنای دانش ابتدا با منابع غیر محسوس آغاز می شود که عبارت است از صلاحیت و قابلیت انسانهاست.

وی بیان داشت: در چنین ساختاری انسانها به عنوان تنها عنصر واقعی تجارت نگریسته شده و همه تولیدات محسوس، سرمایه ها و نیز ارتباطات غیر محسوس ناشی از عمل آنهاست، انسانها قادرند تا با استفاده از توانایی های خود ارزشهای بصورت داخلی و خارجی در دو جهت خلق کنند که عبارت است از انتقال دانش تبدیل دانش است.

متقی طلب ادامه داد: در موسساتی که شکل گیری آنها بر محور انتقال یا تبدیل دانش استوار است نوعی ارتباط تنگاتنگ بین ساختار خارجی، ساختار داخلی و توانایی های فردی برقرار است که بر هم کنش آنها منجر به یک رشد فزآینده در نظام خواهد شد.

وی عنوان کرد: در چنین ساختاری انتقال و تبدیل دانش ازهمه جهات درجریان بوده و بطور دائم از فرد به ساختار نظام داخلی، خارجی و یا در جهت عکس در جریان است.

رئیس پارکهای علم و فناوری غرب آسیا گفت: در این مدل رقابت فردی ناظر به توانایی انسانی است که امکان عمل در شرایط مختلف را دارد، این توانایی مشتمل بر مهارت، آموزش، تجربه، ارزشها و قدرتهای اجتماعی است.

وی افزود: انسان تنها مولفه حقیقی در تجارت بوده و همه اجزای دیگر از جمله سرمایه ها و ساختارها اعم از اینکه تولیدات فیزیکی قابل لمس و یا روابط غیر محسوس باشند ناشی از عمل انسانها بوده و در نهایت وابسته به ادامه حضور آنهاست.

متقی طلب خاطر نشان کرد: ساختار داخلی مشتمل بر سطح وسیعی از ثبت نامه، مفاهیم، مدلها و نظام اداری و کامپیوتری است، این ساختار بوسیله کارکنان خلق شده و بنابراین بیشتر متعلق به سازمان است.

وی گفت: ساختار خارجی از طریق مجموعه ای از روابط با مشتریان و تولید کنندگان (سازندگان)، علائم تجاری، شهرت و اعتبار شکل می گیرد که بخشی از آنها را می توان به عنوان مالکیت های قانونی در نظر گرفت.

رئیس پارکهای علم و فناوری غرب آسیا گفت: برعکس آنچه که در نظام های مبتنی بر زنجیره ارزش می توان دید در نظام شبکه ارزش، در هر زمان که انتقال صورت گیرد شبکه رشد خواهد کرد، بدلیل اینکه دانایی و علم، متعاقب انتقال بصورت فیزیکی از خلق کننده خود منفک نشده و از نقطه نظر ساختاری، دانش بصورت موثری دو چندان خواهد شد.