ایران و افغانستان محور نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری کویت، مقامات فرانسوی روز جمعه اعلام کردند که برنامه هسته ای ایران، اوضاع جنوب سودان، مذاکرات سازش خاورمیانه و درگیریها در سومالی و افغانستان در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا که 13 و 14 دسامبر (22 و 23 آذر ماه) در بروکسل برگزار می شود، بررسی خواهد شد.

نشست این هفته وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل با هدف فراهم کردن مقدمات نشست شورای اتحادیه اروپا در اواخر دسامبر برگزار می شود.

همچنین همه پرسی درباره وضعیت جنوب سودان از موضوعات مهم نشست روز دوشنبه و سه شنبه است که اوایل ژانویه برگزار می شود.

در همین حال در نشست وزرای اتحادیه اروپا مسئله فلسطین و تصمیم کمیته موسوم به کمیته سازماندهی و ساخت و ساز در شهر قدس اشغالی برای ساخت یکصد و سی واحد مسکونی در شهرک صهیونیست نشین گیلو در قدس اشغالی بررسی می شود.