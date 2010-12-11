برق گیلان باید مثل مناطق گرمسیری محاسبه شود

جمشید طالبی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر 300 کیلووات ساعت مصرف ماهیانه برق در فصل تابستان و هر 200 کیلووات ساعت مصرف ماهیانه برق در فصل های غیر از تابستان در چهارچوب الگوی مصرف برق است.

وی اظهارداشت: با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در هر دوره دو ماهه حداکثر 40 هزار ریال به مبلغ قابل پرداخت قبض برق اضافه می شود، در صورتیکه مقدار برق مصرفی از الگوی مصرف بیشتر شود، هر چه مصرف بالاتر برود، افزایش قیمت ها با شیب تندتری اعمال خواهد شد.

مدیرعامل توزیع برق گیلان همچنین بحث شفاف سازی محاسبات برق را از مولفه های مهم و اساسی طرح هدفمند سازی یارانه دانست و گفت: در حال حاضر برای محاسبات قیمت برق از فرمول های پیچیده ای استفاده می شود و مشترکان نمی توانند به سهولت مصرف برق خود را مدیریت کنند.

وی عنوان کرد: در این بسته جدید محاسبات بسیار شفاف و ساده و روش محاسبه به صورت پله ای است، یعنی به عنوان نمونه تا 100 کیلووات ساعت مبلغی مشخص و از 100 کیلووات ساعت تا 200 کیلووات ساعت مبلغ مشخص شده دیگری محاسبه می شود.

طالبی خاطر نشان کرد: همینطور به صورت پله ای با فاصله های 100 کیلووات ساعتی که می تواند محاسبات را بسیار آسان کند و مردم می توانند به راحتی مصرف برق خود را و متعاقب آن پرداخت هزینه ها را مدیریت کنند.

وی همچنین در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه تاثیر قانون هدفمند کردن یارانه ها در صرفه جویی مصرف چیست، یادآورشد: وزارت نیرو یک بسته عملیاتی و اجرایی در راستای هدفمند کردن یارانه ها به کارگروه تحول اقتصادی ارائه و آن کارگروه هنوز آن را به شرکتهای وابسته به وزارت نیرو ابلاغ نکرده است.