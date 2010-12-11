۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۷

زنگی آبادی در گفتگو بامهر:

فردا روادید نگیریم اعزام رکابزنان به جام‌جهانی بی فایده می شود

رئیس فدراسیون دوچرخه سواری از بلاتکلیفی در دریافت روادید تیم برای سفر به جام جهانی کلمبیا خبر داد و گفت: اگر تا فردا ویزای ترانزیت نگیریم اعزام تیم بی فایده است.

علی زنگی آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: بعد از اینکه سفارت آلمان به ما روادید تزانزیت فرودگاهی برای سفر به جام جهانی کلمبیا را نداد به سراغ اسپانیا رفتیم اما حتی اگر روادید این کشور فردا به دست ما برسد نمی‌توانیم بلیط هواپیما از این مسیر تهیه کنیم.

وی افزود: به همین دلیل سراغ کشورهای دیگر رفته‌ایم. امیدواریم بتوانیم از طریق مسکو یا هاوانا راهی این رقابت‌ها شویم. فکر نمی‌کردیم اما برای رفتن به کلمبیا از طریق کشور کوبا هم باید روادید بگیریم!

رئیس فدراسیون دوچرخه‌سواری خاطرنشان کرد: ترکیب تیم برای حضور در جام‌جهانی کلمبیا در بخش سرعت تغییری نکرده اما در بخش استقامت 5 ورزشکار دیگر راهی این مسابقات خواهند شد.

وی ادامه داد: اگر نتوانیم تا فردا روادید ترانزیت بگیریم اعزام تیم به این دیدارها بی فایده است زیرا تیم روز مسابقه به کلمبیا می‌رسد و مطمئنا با این شرایط نتیجه‌‎ای نخواهد گرفت.

مرحله دوم رقابت‌های جام جهانی دوچرخه سواری در بخش پیست اواسط هفته جاری در کشور کلمبیا برگزار می شود. جمع امتیازات رکابزنان در چهار مرحله جام های جهانی سال 2010 و 2011 به همراه امتیازات حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و جهان ملاک تقسیم سهمیه المپیک به کشورها خواهد بود.

کد مطلب 1208050

