به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه 9 صاحبنظر در حوزه کرسی‌های نظریه‌پردازی با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در این باره تصمیم گیری کردند.

این جلسه با حضور دکتر باقر لاریجانی رئیس شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، دکتر رضا ملک‌زاده وزیر اسبق بهداشت، دکتر عباس شفیعی استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر محسن پرویز معاون فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر همتی مقدم، دکتر جوادی، دکتر محمدمهدی اصفهانی، دکتر علیرضا باقری، دکتر حمیدرضا نمازی استادان دانشگاه و کارشناسان کرسی‌های نظریه‌پردازی در دفتر وزیر بهداشت برگزار شد.

در این جلسه درباره چگونگی راه‌اندازی و موضوعات کرسی‌های نظریه‌پردازی در عرصه پزشکی تصمیم‌گیری شد.

دکتر باقر لاریجانی با پیشنهاد وزیر بهداشت و موافقت اعضای جلسه به عنوان رئیس دائمی این جلسات، دکتر محسن پرویز نایب رئیس و دکتر نمازی به عنوان دبیر انتخاب شدند.

دکتر محمدعلی محققی معاون آموزشی وزارت بهداشت پیش از این در گفتگو با مهر از برنامه ریزی برای برپایی هسته های نظریه های پردازی مرتبط با علوم پزشکی در وزارت بهداشت خبر داده و گفته بود: هسته علمی تاسیس کرسی های نظریه پردازی و نقد و نظر ایجاد شد.

وی افزود: کرسی های آزاد اندیشی طبق برنامه هایی که از پیش اعلام شده در دانشگاههای بزرگ در حال انجام است اما در بحث کرسی های نظریه پردازی که متولی آن بخشی از شورای عالی انقلاب فرهنگی است نیز وزارت بهداشت وارد شده است.