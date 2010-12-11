ما با خانه سینما بدهکاری روبرو هستیم

مسعود اطیابی کارگردان و عضو انجمن مدیران تولید سینمای ایران در ارتباط با مجمع عمومی خانه سینما به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می دانید من یک ماه گذشته در سفر بودم و درجریان اتفاقات اخیر نیستم، شورای مرکزی انجمن مدیران تولید روز گذشته طی بیانیه ای اعلام کرده که نماینده خود را برای حضور در مجمع عمومی خانه سینما و حضور در انتخابات معرفی نمی کند.

وی افزود: ما طی چند ماه گذشته چندین بار به فعالیت‌های مالی و عملیاتی خانه سینما اعتراض کردیم اما هیچ وقت با جواب مشخصی در این ارتباط روبرو نشدیم. در حال حاضر ما با یک خانه سینما بدهکاری روبرو هستیم که وضعیت خوشایندی ندارد. ما طی دوره های گذشته به لحاظ بودجه چنین مشکلاتی نداشتیم.

اطیابی در ادامه توضیح داد:در مجامع عمومی صنوف، باید هیئت مدیره پاسخگو ما باشند، اما جالب است به جای این هیئت، مدیر امور مالی پاسخگو است. ما خواستار هیئت مدیره‌ای هستیم که رسیدگی درستی به امور صنوف داشته باشد. درحال حاضر تقسیم بودجه بسیار مهم است. اما متاسفانه دراین دوره اعضای هیئت مدیره فقط به برخی صنوف بودجه تعلق دادند و تعدادی دیگر هیچ سهمی از این موضوع نداشتند.

وی بیان کرد:وقتی انجمن مدیران تولید از بودجه سهمی ندارند، در نتیجه در مجمع عمومی نیز شرکت نمی کنند. ما به عنوان یکی از صنوف خانه سینما در بیشتر موارد هیئت مدیره را همراهی کردیم. اما آنها هیچ کاری برای ما انجام ندادند، بلکه در برخی موارد جلوی بعضی فعالیت های ما را نیز گرفتند.

کارگردان "شرط اول" افزود: ما قصد داشتیم دو کتاب را برای انجمن مدیران تولید ترجمه کنیم و در اختیار همکاران بگذاریم که هیچ بودجه ای برای این امر در اختیار ما نگذاشتند. در صورتیکه آنها با بودجه‌ای که در اختیار دارند، مقالات و گزارشهای خود را چاپ می کنند. آنها توجه خاصی به مسائل آموزشی نداتشند. در این دوره هیئت مدیره تخلفات بی سابقه است.

وی ادامه داد:یکی از اعضای انجمن مدیران تولید مدتی پیش فوت کردند، خانواده ایشان مدتی است درگیر گرفتن بیمه عمر وی هستند. اما به دلیل اینکه خانه سینما بدهی دارد چک انها پرداخت نمی شود و در این راستا خانه سینما هیچ اقدامی نکرده است.

اطیابی در پایان تاکید کرد:این دوستان خانه سینما را به اقلیت و اکثریت تبدیل کردند. اصرار دارند نمایندگانی از صنوف برای مجمع حضور یابند که بی قدرت باشند و فقط حرفهای آنها را گوش دهند. به عقیده من در شرایط فعلی محمد مهدی عسگرپور استعفا دهد و هیئت مدیره نیز کناره گیری کنند. با تشکیل یک شورای سرپرستی و بررسی چند ماهه آنها برای عملکرد مالی، یک مجمع عمومی جدی را چند ماه برگزار کنند.