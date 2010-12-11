آگاهی بخشی نهضت عاشورا به نسل جوان یک اصل است

حجت الاسلام جمال یاری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عاشورا یک مجموعه ارزشمند است که در آن هم دعوت به توحید و هم مبارزه با مظاهر فساد و گناه است و مبارزه با خرافات تاکید فراوان شده است.

وی اظهارداشت: آنچه که در باز خوانی قیام اباعبدالله الحسین (ع) مهم است، علت و فلسفه قیام عاشورا مبارزه با جهل و نادانی، از بین بردن انحرافات و عمل به سنت رسول الله و احیای امر به معروف و نهی از منکر است.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان همچنین با اشاره به سخنان مقام معظم رهبری مبنی بر آگاهی بخشی نهضت عاشورا به نسل جوان متذکر شد: دانشگاهیان و اساتید دانشگاه نقش مهمی را در معرفی و تبیین قیام امام حسین (ع) برای نسل جوان جامعه دارند.

وی ادامه داد: جوانان می توانند با الگو گرفتن از قیام عاشورا و پاسداشت ارزشها و احیای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اسلامی به درستی گام بردارند.