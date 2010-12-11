جزئیات پیشرفتهای ایران در زیست فناوری/ ایران در تولید واکسن و سرم اول شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عباس صاحبقدم لطفی در دومین هم اندیشی متخصصان علوم و فنون میکروبی ایران، زیست فناوری مدرن را استفاده از فرایندهای ژنتیکی، مولکولی و سلولی در تولید کالاها و خدمات دانست و افزود: زیست فناوری پس از تکنولوژی اطلاعات به عنوان موج دوم اقتصاد دانش محور شناخته شده که فرصت های جدید برای جامعه و اقتصاد ایجاد می کند.

وی با اشاره به ارزش افزوده این فناوری در دنیا با بیان اینکه میزان ارزش افزوده این فناوری از 5/138 میلیارد دلار در سال 2004 به 3/216 میلیارد دلار در سال 2008 رسیده است گفت: کاربرد این فناوری در سال 2008 در حوزه های سلامت و پزشکی، تامین کننده خدمات، کشاورزی و غذایی، خدمات تکنولوژی و فرآیندهای صنعتی و محیط زیست است.



رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری با اشاره به اقدامات ستاد زیست فناوری در حوزه زیست فناوری اظهار داشت: راه اندازی ستاد توسعه زیست فناوری در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، ایجاد مجتمع تولید داروهای نوترکیب در انستیتو پاستور ایران، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جهاد دانشگاهی، تدوین اساسنامه پارک زیست‌فناوری پاستور (بوعلی سینا) در انستیتو پاستور ایران، آزمایشگاه تخصصی پزشکی بخارست توسط بخش خصوصی و شرکت پارس ژن پویا در مرکز رشد سازمان پژوهشهای علمی-صنعتی ایران از اقدامات مهم کشور در حوزه بیوتکنولوژی است.



ایران در تولید واکسن و سرم در خاورمیانه اول شد





وی، ماموریت ستاد توسعه زیست فناوری را معطوف به چهار زمینه توسعه منابع انسانی، حمایت و هدایت پژوهشهای کاربردی و توسعه ای، تقویت و توسعه زیرساخت ها و فناوری، تولید و بازاریابی دانست و ادامه داد: کسب رتبه نخست تولید واکسن و سرم در خاورمیانه از طریق تولید بیش از 3 میلیارد دز واکسن انسانی و دامی در 65 نوع مختلف از دستاوردهای محققان در زیست فناوری است. ضمن آنکه در بخش زیست‌فناوری کشاورزی موفق به ثبت 12 اختراع در 3 سال گذشته و آمادگی برای معرفی حداقل یک گیاه تراریخته (پنبه) شدیم.



جزئیات پیشرفتهای زیست فناوری پزشکی





لطفی تولید داروهای ایمود (IMOD) برای مقابله با ایدز، داروی سینووکس (Cinnovex) برای درمان MS، آنژی پارس (Angipars) برای درمان زخم پای دیابتی، داروی نوترکیب "اینترفرون گاما-ب1" انسانی با نام تجاری "گاماایمونکس”،

داروی نوترکیب "پگیلیتد اینترفرون" با نام تجاری پگافرون برای درمان هپاتیت C و راه اندازی بزرگترین مجتمع تولید داروهای نوترکیب در منطقه غرب و جنوب غربی آسیا توسط انستیتو پاستور ایران را از پیشرفتهای زیست فناوری پزشکی و دارو در کشور نام برد.



میزان صرفه جویی ارزی حاصل تولید محصولات زیست فناوری





رئیس ستاد توسعه زیست فناوری ادامه داد: تولید فاکتور رشد فیبروبلاستی (کاربرد پژوهشی) سالیانه 500 میلیون تومان، اینترفرون بتا A1 (رسی‌ژن) سالیانه 52 میلیون دلار، اریتروپوئیتین بتا سالیانه 5/7 میلیون دلار، اینترفرون گاما سالیانه 2/1 میلیون دلار و HGH سالیانه 12 میلیون دلار صرفه‌جویی‌ ارزی به همراه دارد.



رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری گفت: علاوه بر اینها تولید آزمایشگاهی عدس مقاوم به سرما از سوی دانشگاه فردوسی مشهد، تولید آزمایشگاهی سیب زمینی مقاوم به بید در پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی و ساخت کیت اندازه گیری بیان ژن (کیت سایبربیوپارس) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از دیگر دستاوردهای پژوهشگران حوزه زیست فناوری است.



صاحبقدم لطفی همچنین به رتبه ایران در میان کشورهای آسیای جنوب غربی اشاره کرد و یادآور شد: ایران در تولید مقالات علمی در حوزه زیست فناوری در 7 ماه اول سال 2010 در میان 17 کشور ترکیه، فلسطین، یمن، امارات، پاکستان، عربستان، ژاپن، لبنان، کویت، قطر، سوریه، عراق، آذربایجان، بحرین، افغانستان و عمان بعد از ترکیه رتبه دوم را از آن خود کرد.



وی همچنبن به رتبه ایران در جهان اشاره کرد و افزود: ایران در تولید مقالات در 7 ماه اول سال 2010 در دنیا در رتبه 19 قرار دارد.



بیوتکنولوژی و زیست فناوری دریایی





رئیس پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری به کاربردهای زیست فناوری در حوزه دریایی اشاره و خاطر نشان کرد: تولید فرآورده های جدید و اصلاح شده، فراهم آوردن تکنیک های جدید برای ردیابی، ارزیابی، ذخیره، حفاظت و مدیریت اکوسیستم های دریایی و شیلات و پرورش آبزیان (Aquaculture) به صورت پایدار و مطمئن از مهمترین فواید زیست فناوری دریایی است.



وی با اشاره به فعالیتهای محققان در زیست فناوری در ایران از راه اندازی مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی دریایی خلیج فارس در جزیره قشم خبر داد و اضافه کرد: در این مرکز فعالیت هایی چون استخراج پروتئین های تک سلولی از رنگدانه پوست مرکبات، پکتین ها و جلبک های تخمیر شده توسط میکروارگانیزمها، تجزیه زیستی آلاینده ها مانند روغن خام، سوخت های فسیلی با سطح سولفور بالا و پساب کارخانجات نساجی و همچنین در حوزه بیوتکنولوژی غذایی، استفاده از آنزیم های جدید برای فراوری نشاسته، آب میوه، صنایع تولید قند و‌ شکر و لبنیات انجام می شود.



لطفی با اشاره به کاربردهای زیست فناوری دریایی در حوزه بیوتکنولوژی پزشکی، کنترل آفات با استفاده از میکروبهای حشره کش مانند Bacillus thuringiensis و B. sphaericus و تولید تخمیرب آنتی بیوتیک ها را از جمله اقدامات در این زمینه ذکر کرد و تاکید کرد: در این راستا اقدام به تاسیس مجموعه های کشت جلبکی و میکروارگانیزم ها، تولید ایمپلنت و اجزای کاشتنی برای پیوند استخوان با استفاده از مرجانها، تولید داروهای ضد سرطان، تولید پلی ساکارید‌ها (آگار و آلژینات، پرورش و تولید اویستر مروارید ‌ساز (نوعی صدف) (در همکاری با UNESCO) با هدف ایجاد صنعت پایدار تولید مروارید، تولید صنعتی پروتئین تک سلولیSCP (در مقیاس تجاری) و کود زیستی از ماکرو‌آلگ ها یا علفهای دریایی، تولید بتا کاروتن از Dunaliella salina و تولید میکرو‌ارگانیسم ها به منظور مصارف غذایی در آبزی پروری شد.