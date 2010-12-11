به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان امروز در خطبه های نماز جمعه تهران با تسلیت ایام محرم و شهادت امام حسین (ع)، و با اشاره به مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه 1+5 در ژنو این مذاکرات را برگ برنده ایران خواند و از جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به عنوان مسئول این مذاکرات تشکر و قدردانی کرد.

وی افزود: در این مذاکرات عزت نظام حفظ شده است، این در حالیست که کشورهای غربی عادت کرده اند که همواره خودشان را ارباب بدانند و دیگران را فرمانبر خود بخوانند و با فشار و ارعاب آنان را وادار کنند که هر آنچه که غرب می خواهد انجام دهند، اما روش های جمهوری اسلامی موجب شد که غرب کم کم باور کند ، سیاستهایش در قبال کشورهای دیگر کهنه شده است و امروز ایران همچون گذشته نیست.

دبیر شورای نگهبان ادامه داد: انقلاب اسلامی مردم ما را مقاوم کرده است و غرب متوجه شده که دیگر هیچ تحریم و تهدیدی برای ایرانیان کارساز نیست و حتی این ترورها و تهدیدهایی که انجام می دهد باعث می شود که ایستادگی مردم بیشتر شود و هرگز دستیابی به فناوری انرژی هسته ای را متوقف نکنند.

جنتی با تاکید مجدد بر تشکر خود از دکتر جلیلی گفت: هر گاه در پستی از فردی شایسته و قدرتمند استفاده شده است، جمهوری اسلامی در آن جایگاه به عزت رسیده است و در شورای عالی امنیت ملی نیز با حضور جلیلی، این مرد عزیز، این اتفاق افتاد چرا که ایشان با عملکرد خود در مذاکرات با 1+5 در ژنو با اعلام یک دقیقه سکوت برای شهید استاد شهریاری، جو جلسه را شکست و این بسیار قابل تقدیر است.

خطیب جمعه تهران سخنان جلیلی مبنی بر اینکه " خون دانشمند هسته ای ما به گردن شماست چرا که شما با اعلام نام او در قطعنامه وی را در معرض ترور قرار داده اید و تروریست ها عامل و مجری قطعنامه شما بوده اند،" را بسیار ارزنده خواند.

وی همچنین گفت: سخنان جلیلی در رابطه با موضع بالای دنیای غرب نسبت به ایران و اینکه می خواهند جمهوری اسلامی را با فشار مواجه کنند نیز بسیار خوب بود، چرا که به غرب فهماند جمهوری اسلامی ایران، مردم ما و رهبری این فشارها را تحمل نمی کنند.

جنتی همچنین با اشاره به اینکه در این مذاکرات عنوان شد که دیگر مسئله هسته ای ایران مطرح نیست و جمهوری اسلامی از این موضوع عبور کرده است، گفت: در این مذاکرات مطرح شد که اگر قرار است استمراری در مذاکرات ایران و غرب باشد باید بر روی مسائل مشترک صلح و امنیت جهانی، خلع سلاح جهانی، جلوگیری از اشاعه سلاح هسته ای و ترویج امنیت، عدالت و صلح در جهان باشد و جمهوری اسلامی آمادگی دارد هر آنچه که شما بخواهید درباره این موضوعات با جهان غرب بحث و مذاکره کند.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: جمهوری اسلامی در مسائل ایجاد امنیت و صلح در جهان صادق است و دل و عمل و زبان جمهوری اسلامی یکی است.

وی همچنین یادآور شد: مذاکرات با گروه 1+5، جایگاه جمهوری اسلامی را در دنیا بالا برد و جهان غرب در مقابل ایران منفعل شد.

دبیر شورای نگهبان با بیان اینکه ایران امروز، ایران 50 سال پیش نیست و حتی ایرانی که بعد از جمهوری اسلامی، توسط قدرت های ضعیفی که خودشان را در مقابل دشمن می باختند اداره می شد نیز نیست، افزود: باید حساب ایران امروز را با همه دولت های گذشته جدا کرد.

وی با انتقاد از سیاست های غرب در مقابل ایران و ترور دانشمندان هسته ای، گفت: غربی ها عقلشان را گم کرده اند چرا که فکر نمی کنند چه زمانی ترور در ایران به نتیجه رسیده است؟ آنها بهشتی، باهنر، مطهری و بسیاری دیگر را در اوایل انقلاب ترور کردند اما آیا نتیجه ای از این کار گرفتند؟ و غرب چرا دست از این راه غلط و بی نتیجه در مقابل جمهوری اسلامی بر نمی دارد؟

جنتی گفت: جمهوری اسلامی ایران و مردم ایران در لوای رهبری حرکت می کنند و این مملکت ولی امر و رهبری دارد بنابراین هیچ گاه تسلیم خواسته های غرب نمی شود.

وی همچنین به تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستور امام راحل در سال 63 اشاره کرد و افزود: انقلاب فرهنگی جدای از انقلاب سیاسی و انقلاب قدرت در مملکت باید اتفاق بیفتد و اکنون نیز کشور ما نیازمند تحول در مسائل فرهنگی و آموزشی به ویژه در آموزش و پرورش و آموزش عالی است.

جنتی با اشاره به اینکه آموزش عالی و آموزش و پرورش باید دچار دگرگونی و تحول بزرگی شود افزود: اکنون مسائل فرهنگی و آموزش در کشور با شیوه های قدیمی اجرا می شود که به درد مردم امروز نمی خورد و در شان مردم ما نیست.

وی ادامه داد: باید محورهای فرهنگی در کشور مشخص شود و همچنین به فرهنگ عمومی نیز توجه شده و در این زمینه برنامه ریزی شود.

دبیر شورای نگهبان در ادامه چند مورد از شاخص هایی که باید در ارتقاء فرهنگ عمومی به آن توجه شود را ذکر کرد و از جمله آن فرهنگ قناعت در بین مردم را نام برد و افزود: مردم ما باید قناعت را یاد بگیرند و از اسراف پرهیز کنند. چرا اکنون باید مصرف گاز ایران از همه دنیا بیشتر باشد؟ آیا برای این نیست که گاز به صورت ارزان در اختیار مردم قرار دارد؟

وی ادامه داد: با هدفمندی یارانه ها مردم می فهمند که با مصرف خیلی کمتر از اینها هم می توانند خانه اشان را گرم کنند.

جنتی همچنین به ترویج فرهنگ ایثارگری و فرهنگ قانونگذاری در جامعه اشاره کرد و افزود: مردم باید به قانون مومن باشند چرا که اکنون این قانون، قانون جمهوری اسلامی است و با شرع هیچ منافاتی ندارد و از سوی نمایندگان مردم و شورای نگهبان تایید و تصویب شده است و اگر در گذشته مردم از قانون سرپیچی می کردند به این دلیل بود که می دانستند قانون به دست مردم نیست و بنابراین قانون شکنی می کردند اما امروز دیگر اینگونه نیست و باید قانون جمهوری اسلامی محترم شمرده شود.

خطیب جمعه تهران تاکید کرد: باید انضباط اجتماعی نیز در جامعه افزایش یابد و به طور یک فرهنگ عمومی در آید. به گونه ای که وجدان کاری، خودباوری، ابتکار در عمل، روحیه کاری، سخت کاری و درستکاری در جامعه افزایش یابد.

وی افزود: این فرهنگ سازی تنها به عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی نیست و مسئولیت همه مردم است چرا که در دسته معروف ها قرار می گیرد و امر به معروف و نهی از منکر وظیفه همه جامعه است.

وی همچنین با اشاره به اینکه می خواهم توصیه و نصیحتی را انجام دهم، اما قبل از آن می گویم که این توصیه از سوی کسی انجام می شود که نه متهم به مخالفت با دولت نه متهم به مخالفت با رئیس جمهور است، افزود: من در همه عرصه ها از ارز شها دفاع کرده ام و هیچ گاه دفاع از شخص نبوده است و معتقدم در این مملکت باید شایسته سالاری حاکم شود و اگر شایسته سالاری حاکم نشد من چاره ای نمی بینم جز اینکه به آن اشاره کنم.

دبیر شورای نگهبان در ادامه با انتقاد از بکارگیری یک نیروی جوان، کم تجربه به عنوان استاندار یک منطقه مهم که دارای مسائل اقتصادی و اختلافی مهم است، افزود: چگونه می توان چنین فردی را بدون هیچ تجربه مدیریتی به عنوان استاندار این

منطقه مهم منصوب کرد و همه این کارها نیز از سوی کسی که هیچ مسئولیتی ندارد و کارها را پس و پیش می کند انجام شود.

جنتی همچنین با مطرح کردن این سئوال که مگر حساب و کتابی در مملکت در کار نیست؟ افزود: این فردی که هیچ مسئولیتی ندارد افراد حزب الهی ما را درو می کند و طرد می کند. این در حالیست که هر چه ما داریم از حزب الله است و این اقدامات تضعیف حزب الله است و ما در مقابل هر رفتاری که به تضعیف حزب الهی ها بینجامد می ایستیم.

وی افزود: یک نمونه دیگری که من سراغ دارم و چاره ای جز مطرح کردن آن ندارم این است که این فرد که هیچ مسئولیتی در کشور ندارد، عزل و نصب هایی را انجام می دهد که موجب انتقاد ما می شود مثلا در منطقه آزاد فرد بدون شایستگی را منصوب کرده اند که در یک قلم از معاملاتی که انجام داده است 400 میلیارد تومان از مال مردم را در نظر نگرفته است به گونه ای که زمینی را با 400 میلیارد تومان ارزان تر خریده است.

خطیب جمعه تهران با اعلام اینکه این موضوعات را من به بازرسی کل کشور نیز اعلام کرده ام، افزود: اما به آقای رئیس جمهور می گویم که دست شما درد نکند هدفمندی را دنبال کردید. سنگی که هیچ کس نمی توانست بردارد برداشتید، تلاش بی سابقه شبانه روزی انجام می دهید نیروهای خوبی جذب کرده اید ، وزیران بسیار خوبی را به کار گرفته اید که قابل قیاس با وزیران گذشته نیستند، اما انتظار داریم که همه کارهای شما درست باشد و نقطه ضعفی نداشته باشید.