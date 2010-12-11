به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان رصدخانه "آرما" در ایرلند شمالی ستاره ای با شناسه LS IV-14 116 را کشف کردند که در فاصله دو هزار سال نوری از زمین واقع شده است.

این ستاره به رنگ آبی کمرنگ که همانند یک الماس می درخشد به دلیل اینکه اتمسفری بسیار غنی از عنصر "زیرکونیم" دارد با این درخشش دیده می شود.

درحقیقت LS IV-14 116 اولین ستاره ای است که تا این حد غنی "زیرکونیم" است به طوریکه سطح این عنصر در این ستاره 10 هزار برابر بیشتر از سطح زیرکونیم موجود در خورشید است.

الماسهای واقعی ترکیباتی کربنی هستند درحالیکه بلورهای دی اکسید زیرکونیم در جواهرسازی برای ایجاد الماسهای تقلبی که بسیار ارزانتر از الماسهای واقعی هستند استفاده می شود درحقیقت، این ستاره یک الماس تقلبی است که در آسمان می درخشد.

علاوه بر زیرکونیم، ستاره شناسان ایرلندی با مطالعه بر روی LS IV-14 116 آثار شیمیایی از سه عنصر دیگر شامل "استرونتیوم"، "ژرمانیم" و "ایتریم" را در اتمسفر این ستاره کشف کردند.

این ستاره شناسان با مطالعه بر روی ترکیبات شیمیایی اتمسفر این ستاره، حجم بالای "زیرکونیم" را کشف کردند درحالیکه تحقیقات پیشین نشان می داد که این ستاره یک "خرده کوتوله" کمیاب غنی از هلیم است.

زمانی که ستارگان با جرم کم می میرند، باد کرده و شروع به پراکندن لایه های خارجی گاز خود می کنند. زمانی که تمام گاز خود را از دست داد هسته باقیمانده ستاره مرده کوتوله سفید نامیده می شود.

"خرده کوتوله ها" یک فاز تکاملی میانی در برخی از ستاره ها هستند. این فاز، میان فاز ستاره عظیم سرخ و کوتوله سفید قرار می گیرد. مطالعه بر روی این خرده کوتوله ها می تواند برای درک بهتر چرخه تکامل ستاره ای به دانشمندان کمک کند.

براساس گزارش اسپیس، این محققان با رصد خطوط طیفی LS IV-14 116 یا بسامدهای نور تابیده شده از ستاره موفق شدند مولکولها و عناصر حاضر در اتمسفر این ستاره را کشف کنند و نشان دهند که زیرکونیم در این اتمسفر با دمای بالای 20 درجه سانتیگراد حضور دارد.