به گزارش خبرنگار مهر، پرسپولیس تا پایان هفته هجدهم لیگ برتر هفت شکست در کارنامه‌اش به ثبت رسیده است. تیم‌های صبای قم، ملوان بندرانزلی، استقلال تهران، مس کرمان، سپاهان اصفهان، پیکان قزوین و تراکتورسازی تبریز تیم‌هایی هستند که موفق به شکست پرسپولیس شده‌اند. در این بین چهار شکست آخر پرسپولیس بصورت پی در پی رقم خورده که در مدت حضور این تیم در لیگ برتر بی سابقه است.

- در زیر اشاره ای گذرا به عملکرد تیم فوتبال پرسپولیس در 9 دوره گذشته لیگ برتر خواهیم داشت:

نخستین دوره لیگ برتر:

پرسپولیس در نخستین دوره لیگ برتر با 49 امتیاز قهرمان شد. در آن دوره پرسپولیس طی 26 هفته رقابت، 13 پیروزی کسب کرد، 10 بار تن به نتیجه تساوی داد و سه بار نیز متحمل شکست شد. در آن دوره پرسپولیس 36 گل به ثمر رساند و 23 بار توپ از خط دروازه‌اش گذشت و تفاضل گل 13+ را برجای گذاشت. در نخستین دوره لیگ برتر تیم پرسپولیس در هفته‌های هشتم، سیزدهم و بیستم به ترتیب مقابل تیم‌های پاس تهران، فجرسپاسی شیراز و برق شیراز تن به شکست داد.

دومین دوره لیگ برتر:

در دومین دوره لیگ برتر که بازهم با حضور 14 تیم برگزار شد، تیم پرسپولیس با 44 امتیاز سوم شد. سرخپوشان با کسب 11 پیروزی، تساوی در 11 مسابقه و تحمل چهار شکست، موفق شدند 30 گل به ثمر برسانند اما 21 گل دریافت کردند. این تیم با تفاضل گل 9+ به کار خود در دومین دوره لیگ برتر پایان داد. تیم پرسپولیس در دومین دوره لیگ برتر طی هفته‌های چهارم، دهم، هفدهم و بیست و پنجم به ترتیب مقابل ذوب آهن، سپاهان، ذوب آهن و ملوان با شکست از زمین خارج شد.

سومین دوره لیگ برتر:

تیم پرسپولیس در سومین دوره لیگ برتر سقوطی فاحش داشت و با کسب 39 امتیاز پنجم شد. در آن دوره پرسپولیس طی 26 بازی، 10 پیروزی کسب کرد، 9 بار به نتیجه تساوی رضایت داد و هفت بار نیز با شکست زمین مسابقه را ترک کرد. سرخپوشان با به ثمر رساندن 42 گل و دریافت 28 گل و ثبت تفاضل گل 14+ به کار خود در سومین دوره لیگ برتر پایان دادند. در آن دوره پرسپولیس طی هفته‌های چهارم، هفتم، هشتم، دوازدهم، بیست و یکم، بیست و چهارم و بیست و ششم به ترتیب مقابل تیم‌های پیکان تهران، استقلال تهران، پاس تهران، ذوب آهن اصفهان، پاس تهران، سایپای تهران و فولاد خوزستان مغلوب شد.

چهارمین دوره لیگ برتر:

پرسپولیس در چهارهمین دوره لیگ برتر به نسبت بهتر از دوره قبل عمل کرد و با 55 امتیاز چهارم شد. 16 پیروزی، 7 تساوی و 7 شکست در کارنامه پرسپولیس طی 30 هفته به ثبت رسید. سرخپوشان در آن دوره که تیم فولادخوزستان به قهرمانی رسید، 43 گل به ثمر رسانده، 27 گل دریافت کردند و تفاضل گل 16+ در کارنامه آنها به ثبت رسید. پرسپولیس در چهارهمین دوره لیگ برتر در هفته های اول، چهارم، چهاردهم، شانزدهم، بیست و یکم، بیست و دوم و سی‌ام به ترتیب مقابل تیم‌های فولاد خوزستان، ملوان بندرانزلی، ابومسلم خراسان، فولاد خوزستان، استقلال تهران، سپاهان اصفهان و ذوب آهن اصفهان تن به شکست داد.

پنجمین دوره لیگ برتر:

در پنجمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور پرسپولیس عملکردی بسیار ضعیف داشت و با کسب 38 امتیاز نهم شد. در آن دوره تیم پرسپولیس با کسب 9 پیروزی، تساوی در 11 بازی و تحمل 10 شکست، 39 گل به ثمر رساند و 40 گل دریافت کرد. پرسپولیس لیگ پنجم را در حالی به اتمام رساند که تفاضل گلش 1- بود. در پنجمین دوره لیگ برتر تیم پرسپولیس طی هفته‌های چهارم، ششم، هشتم، دهم، پانزدهم، شانزدهم، هجدهم، بیست و یکم، بیست و دوم و سی‌ام به ترتیب مقابل تیم‌های شموشک نوشهر، فولادخوزستان، برق شیراز، استقلال تهران، سپاهان اصفهان، فجرسپاسی شیراز، پاس تهران، فولادخوزستان، ذوب آهن اصفهان و سپاهان اصفهان مغلوب شد.

ششمین دوره لیگ برتر:

سرخپوشان در ششمین دوره لیگ برتر با هدایت مصطفی دنیزلی خیلی بهتر از سال‌های گذشته بازی کردند اما بازهم در دستیابی به عنوان قهرمانی ناکام ماندند. تیم پرسپولیس در آن فصل 14 پیروزی کسب کرد، 11 بار با نتیجه تساوی از زمین خارج شد و پنج شکست در کارنامه این تیم به ثبت رسید. تیم دنیزلی با 49 گل زده و دریافت 33 گل، تفاضل گل 16+ را از خود برجای گذاشت. این تیم طی هفته های اول، چهارم، شانزدهم، نوزدهم و بیستم به ترتیب مقابل تیم‌های ابومسلم خراسان، راه آهن تهران، ابومسلم خراسان، استقلال اهواز و پیکان تهران با شکست زمین را ترک کرد.

هفتمین دوره لیگ برتر:

در هفتمین دوره لیگ برتر تیم پرسپولیس با هدایت افشین قطبی 65 امتیاز کسب کرد و قهرمان شد. در آن سال تیم قطبی با وجود کسر 6 امتیاز 18 بار با پیروزی زمین را ترک کرد، در 11 بازی به نتیجه تساوی رضایت داد و پنج بار نیز شکست خورد. تیم پرسپولیس با به ثمر رساندن 55 گل و دریافت 34 گل، تفاضل گل 21+ را از خود برجای گذاشت. تیم پرسپولیس در فصلی که قهرمان شد، در هفته‌های هفدهم، نوزدهم، بیست و دوم، بیست و پنجم و بیست و هفتم به ترتیب مقابل تیم‌های سپاهان اصفهان، پگاه گیلان، راه آهن تهران، ذوب آهن اصفهان و استقلال اهواز مغلوب شد.

هشتمین دوره لیگ برتر:

پرسپولیس به عنوان مدافع عنوان قهرمانی وارد هشتمین دوره لیگ برتر شد اما در نهایت با 55 امتیاز بر سکوی پنجم لیگ برتر ایستاد. در آن دوره تیم پرسپولیس در 15 بازی به پیروزی رسید، 10 بار با نتیجه تساوی زمین را ترک کرد و 9 شکست نیز در کارنامه این تیم به ثبت رسید. سرخپوشان با 50 گل‌زده و دریافت 41 گل، تفاضل گل 9+ را در پایان هشتمین دوره لیگ برتر از خود برجای گذاشت. تیم پرسپولیس در هشتمین دوره لیگ برتر در هفته‌های پنجم، ششم، دهم، سیزدهم، بیستم، بیست و یکم، سی‌ام، سی و یکم و سی و سوم به ترتیب مقابل تیم‌های فولاد خوزستان، مس کرمان، ابومسلم خراسان، مقاومت سپاسی شیراز، ملوان بندرانزلی، ذوب آهن اصفهان، مقاومت سپاسی شیراز، صبای قم و استقلال اهواز باخت.

نهمین دوره لیگ برتر:

پرسپولیس در نهمین دوره لیگ برتر بازهم در کسب عنوان قهرمانی ناکام ماند و با کسب 53 امتیاز چهارم شد. این تیم با 13 پیروزی، 14 تساوی و هفت شکست به کار خود در لیگ پایان داد. سرخپوشان که لیگ را با "کرانچار" آغاز کرده و با علی دایی به اتمام رساندند، با 46 گل زده و 40 گل خورده، تفاضل گل 6+ را از خود برجای گذاشتند. تیم پرسپولیس در هفته‌های هشتم، پانزدهم، هفدهم، نوزدهم، بیست و سوم، سی‌ام و سی وسوم به ترتیب مقابل تیم‌های پیکان قزوین، استیل آذین، سپاهان اصفهان، استقلال اهواز، شاهین بوشهر، سایپای البرز و ابومسلم مشهد مغلوب شد.

پرسپولیس در ضعیف ترین دوران حضور خود در لیگ برتر طی فصول سوم، پنجم و هشتم بیش از دو بازی پی در پی شکست نخورده است و این نشان می دهد تا به این لحظه ضعیف ترین دوران حضور سرخپوشان در لیگ را شاهد بوده‌ایم.