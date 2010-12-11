حسین شمسیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آیین نامه فعلی کمیته های انضباطی از سال 64 تدوین شده بود که برای به روز شدن ضروری بود تغییراتی در آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آن به وجود بیاید از این رو با توافق وزارت علوم و بهداشت آیین نامه جدید تدوین شد.

وی اظهار داشت: این آیین نامه هم اکنون به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارسال شده است و در نوبت رسیدگی در صحن و تصویب قرار دارد.

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم با اشاره به برخی محورهای مهم آیین نامه به مهر گفت: محوری ترین بحث آیین نامه این است که فضای انضباطی دانشگاهها به سمت ارشادی حرکت کند براین اساس مباحث مشاوره، روانشناسی و نیازهای دانشجویان مورد توجه قرار گیرد.

وی اظهار داشت: همچنین تنبیهاتی که به لحاظ قانون لازم است اجرا شود، در آیین نامه در نظر گرفته شده است تا در صورت مشاهده مواردی از تخلف از آنها استفاده شود.

شمسیان اضافه کرد: مسئولین دانشگاهها می توانند با استفاده از این تنبیهات بر اساس قانون مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی با مواردی نظیر تخلف در امتحانات دانشگاهها، تخلفات اخلاقی، توهین به استاد و دانشجو و مواردی که باعث شود نظم و امنیت در دانشگاه برهم بزند، برخورد کنند.