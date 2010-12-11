66 هزار تن محصولات کشاورزی و دامی از کشاورزان گیلانی خریداری شد

اردشیر روحی ماسوله در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در ادامه طرح خرید توافقی محصولات کشاورزی و دامی از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه به میزان 17 هزار و 286 تن انواع محصولات کشاورزی از جمله برنج کیفی و پرمحصول، چای، زیتون، پرتقال و سیب درختی، حبوبات و گردو به ارزش اقتصادی 124 میلیارد و 635 میلیون ریال خریداری شده است.

وی عنوان کرد: بیشترین مقدار خرید با شش هزار و 979 تن مربوط به سبوس گندم و چهارهزار و 372 تن مربوط به انواع برنج و دو هزار و 927 تن مربوط به چای خشک است.

رئیس جهاد کشاورزی گیلان گفت: همچنین مقدار 48 هزار و 753 تن انواع پروتئین حیوانی شامل گوشت مرغ، قرمز و شیر به ارزش اقتصادی 261 میلیارد و 258 میلیون ریال بصورت توافقی از سوی تشکل های کشاورزی و تعاون روستایی استان خریداری شده است که بیشترین مقدار خرید این محصولات نیز 45 هزار و 34 تن شیر از دامداران استان است.

وی خاطر نشان کرد: علاو براین امسال مقدار 77 هزار و 62 کیلوگرم محصول دانه روغنی کلزا از کشاورزان شهرستانهای صومعه سرا و رودبار به ارزش اقتصادی 477 میلیون و 784 هزارو 400 ریال و مقدار 163 هزار و 414 کیلو جو به ارزش 412 میلیون و 656 هزار و 894 ریال از جوکاران شهرستانهای رودبار و سیاهکل بصورت توافقی خریداری شده است.