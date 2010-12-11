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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۲

از چهارم تا ششم دی‌ماه؛

مرحله سوم لیگ‌های ژیمناستیک در کرمانشاه برگزار می‌شود

مرحله سوم لیگ‌های ژیمناستیک در کرمانشاه برگزار می‌شود

مرحله سوم از لیگ‌های ژیمناستیک ایران هفته اول دی‌ماه سال‌جاری به میزبانی استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های لیگ ژیمناستیک ایران در بخش هنری چهارم تا ششم دی‌ماه سالجاری به میزبانی استان کرمانشاه و در سالن خانه ژیمناستیک شهید طاهری برگزار خواهد شد.

در این مسابقات 6 تیم در بخش لیگ برتر، 6 تیم در دسته یک و 8 تیم در دسته دوم به رقابت می‌پردازند.

همچنین فدراسیون ژیمناستیک به منظور آشنایی و تمرکز بیشتر، مسابقات شاخه‌های مواد ترامپولین، آکروژیم و ایروبیک را هم در کنار این رقابت‌ها برگزار خواهد کرد.

در حال حاضر تیم پرسپولیس در لیگ دسته برتر و تیم فولاد نظنز در دسته یک صدرنشین رقابت‌های لیگ هستند.

کد مطلب 1208076

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