به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابت‌های لیگ ژیمناستیک ایران در بخش هنری چهارم تا ششم دی‌ماه سالجاری به میزبانی استان کرمانشاه و در سالن خانه ژیمناستیک شهید طاهری برگزار خواهد شد.

در این مسابقات 6 تیم در بخش لیگ برتر، 6 تیم در دسته یک و 8 تیم در دسته دوم به رقابت می‌پردازند.

همچنین فدراسیون ژیمناستیک به منظور آشنایی و تمرکز بیشتر، مسابقات شاخه‌های مواد ترامپولین، آکروژیم و ایروبیک را هم در کنار این رقابت‌ها برگزار خواهد کرد.

در حال حاضر تیم پرسپولیس در لیگ دسته برتر و تیم فولاد نظنز در دسته یک صدرنشین رقابت‌های لیگ هستند.