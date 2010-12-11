به گزارش خبرنگار مهر، مرحله سوم رقابتهای لیگ ژیمناستیک ایران در بخش هنری چهارم تا ششم دیماه سالجاری به میزبانی استان کرمانشاه و در سالن خانه ژیمناستیک شهید طاهری برگزار خواهد شد.
در این مسابقات 6 تیم در بخش لیگ برتر، 6 تیم در دسته یک و 8 تیم در دسته دوم به رقابت میپردازند.
همچنین فدراسیون ژیمناستیک به منظور آشنایی و تمرکز بیشتر، مسابقات شاخههای مواد ترامپولین، آکروژیم و ایروبیک را هم در کنار این رقابتها برگزار خواهد کرد.
در حال حاضر تیم پرسپولیس در لیگ دسته برتر و تیم فولاد نظنز در دسته یک صدرنشین رقابتهای لیگ هستند.
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