مردم قیمت واقعی کالا و خدمات را از 124 جویا شوند

حسین مهدوی در گفتگو با مهر گفت: با مصوبه کارگروه کنترل بازار، هرگونه افزایش قیمت باید تنها با تائید سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و نظر نهایی کارگروه اعمال شود، بنابراین در زمان اجرای این قانون تغییر قیمتها فقط با تائید مراجع ذی ربط از جمله سازمان حمایت وجاهت دارد.

مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات بازرگانی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، قانون هدفمند کردن یارانه ها را قانون بهره وری تولید و نه افزایش قیمت دانست و افزود: مصرف کنندگان باید برای جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی قیمت واقعی کالا و خدمات را از شماره تلفن 124 جویا شوند.

وی تصریح کرد: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نیز، مردم می توانند قیمتهای مبهم یا مشکوک کالا و خدمات را از همین شماره تلفن جویا شود، چرا که ستاد خبری شماره تلفن 124 سامانه ای برای مشارکت مردمی و نظارت همگانی در قانون هدفمند کردن یارانه ها است.

به گفته مهدوی، قانون هدفمند کردن یارانه ها بهینه سازی مصرف حاملهای انرژی را نیز در پی خواهد داشت.

وی از مردم درخواست کرد تا با مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی، کم فروشی و یا احتکار مراتب را با سامانه 124 در میان بگذارند تا بازرسان به تخلفات رسیدگی کنند.

به گفته معاون سازمان حمایت ارسال پیامک به 124 و اعلام افزایش قیمت غیرواقعی، تنها 15 ثانبه به طول می انجامد.