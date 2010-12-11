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۲۰ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۸

در گفتگو با مهر اعلام شد:

3 رتبه برتر دانشگاههای اسلام/ رتبه‌بندی براساس شاخص دانشگاه هلندی

3 رتبه برتر دانشگاههای اسلام/ رتبه‌بندی براساس شاخص دانشگاه هلندی

رئیس دانشگاه رازی کرمانشاه از رتبه‌بندی دانشگاههای جهان اسلام براساس شاخص جدیدی با عنوان "میانه استنادی هنجار شده" (MNCS) خبر داد و گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه در صدر برترین دانشگاههای جهان اسلام بر اساس این شاخص قرار گرفته است.

محمدمهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاخص MNCS که تحت عنوان شاخص "میانه استنادی هنجار شده" نامیده شده، شاخص کیفی دقیقی است و براساس نسبت تعداد ارجاعات مقالات به تعداد مقالات نوشته شده تعیین شده است.

وی از رده بندی دانشگاههای جهان اسلام بر اساس شاخص میانه استنادی هنجار شده خبر داد و گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه اول، دانشگاه بوعلی همدان رتبه دوم و دانشگاه آغاخان پاکستان رتبه سوم در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام بر اساس شاخص میانه استنادی هنجار شده را دارا هستند.

خدایی خاطرنشان کرد: شاخص MNCS شاخص کیفی جدیدی در رتبه بندی دانشگاهها است که توسط دانشگاه لایدن هلند پیشنهاد شده است.

کد مطلب 1208078

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