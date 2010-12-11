محمدمهدی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شاخص MNCS که تحت عنوان شاخص "میانه استنادی هنجار شده" نامیده شده، شاخص کیفی دقیقی است و براساس نسبت تعداد ارجاعات مقالات به تعداد مقالات نوشته شده تعیین شده است.

وی از رده بندی دانشگاههای جهان اسلام بر اساس شاخص میانه استنادی هنجار شده خبر داد و گفت: دانشگاه رازی کرمانشاه رتبه اول، دانشگاه بوعلی همدان رتبه دوم و دانشگاه آغاخان پاکستان رتبه سوم در رتبه بندی دانشگاههای جهان اسلام بر اساس شاخص میانه استنادی هنجار شده را دارا هستند.

خدایی خاطرنشان کرد: شاخص MNCS شاخص کیفی جدیدی در رتبه بندی دانشگاهها است که توسط دانشگاه لایدن هلند پیشنهاد شده است.